Fragen zu "Bürgerenergie"-Projekt werden in Buch beantwortet

Eine Infoveranstaltung zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen findet Ende November in Buch statt. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Seit September können die Bürgerinnen und Bürger aus Altenstadt, Babenhausen, Buch, Bellenberg, Kellmünz, Kettershausen, Illertissen, Oberroth, Osterberg, Pleß, Roggenburg, Unterroth, Weißenhorn und Winterrieden ihr Interesse am Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Regionalen Zukunftsenergie eG (ab 1. Januar 2024 ILE-Iller-Roth-Biber-Bürgerenergie eG) bekunden. Das geht über das Online-Portal auf der Homepage der Genossenschaft (www.ile-buergerenergie.de). Bisher haben laut einer Pressemitteilung mehr als 120 Interessierte Beteiligungswünsche in Höhe von insgesamt rund 900.000 Euro abgegeben. Gleichzeitig seien allerdings auch noch viele Fragen offen.

Über die Entwicklungen und die weiteren Schritte informieren die aktuellen Vorstände der Genossenschaft und Geschäftsführer der Firma Vensol Neue Energien GmbH Jürgen Ganz und Sebastian Ganser am Mittwoch, 22. November, in der Rothtalhalle Buch. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, Antworten auf Fragen zu bekommen. Um die Anzahl der Zuhörenden abschätzen zu können, wird um eine vorherige Anmeldung bei Andreas Probst (E-Mail probst@ile-iller-roth-biber.de, Telefon 08337/9002974) gebeten. (AZ)