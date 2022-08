Hindernisfahrt durch den Kreis Neu-Ulm: Muss das alles gerade jetzt sein?

Lokal In und um Senden sind diesen Sommer viele Strecken dicht. Ein besseres Timing für die Baustellen hätte nicht schaden können.

Mal eben von Neu-Ulm nach Illertissen – oder umgekehrt: Das geht gerade nicht ganz so einfach. Senden ist für Fahrerinnen und Fahrer im Landkreis derzeit das Sorgenkind. Denn die Baustelle auf der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße macht zusammen mit den Arbeiten an der Staatsstraße zwischen Reutti und Neu-Ulm allen das Leben schwer. Nicht zu vergessen die kleineren und größeren Hindernisse, die dann im Stadtgebiet von Neu-Ulm und Ulm aktuell warten.