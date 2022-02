Landkreis Neu-Ulm

Sturm mit Wind und Schnee: Das war im Landkreis Neu-Ulm los

Plus Umgestürzte Bäume, Unfälle, Verspätungen im Zugverkehr: Sturm Roxana hat auch im Landkreis Neu-Ulm seine Spuren hinterlassen. Ein Überblick.

Sturm Roxana ist in der Nacht zum Montag über die Region gezogen. Kräftiger Wind brachte Bäume zu Fall, Schnee und Eis verwandelten Straßen in Rutschbahnen. Im Landkreis Neu-Ulm und der Umgebung mussten einige Feuerwehrleute ausrücken, um Straßen freizuräumen. Und auch, wer morgens mit Auto, Bus oder Bahn zur Arbeit oder in die Schule gelangen wollte, musste Zeit einplanen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

