Oberroth/Babenhausen

20-Jähriger stirbt bei Unfall: Diese Strafe bekommt die Verursacherin

Plus Zwischen Babenhausen und Oberroth kam es im Juni 2023 zu einem tödlichen Unfall. Die Ermittlungen dazu sind inzwischen abgeschlossen, auch eine Strafe steht fest.

Von Michael Kroha

Bei einem Verkehrsunfall im Juni vergangenen Jahres bei Oberroth verlor ein 20-Jähriger sein Leben. Für den Motorradfahrer kam damals jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Eine 35-Jährige hatte den Unfall verursacht. Inzwischen steht fest, welche Strafe die Frau bekommt.

Nach damaligen Polizeiangaben war die Frau am Abend des 1. Juni 2023 mit einem Auto auf der Staatsstraße 2020 von Babenhausen kommend in Richtung Oberroth unterwegs. An der Einmündung zur Verbindungsstraße nach Osterberg wollte sie nach links in diese einbiegen. Dabei soll sie den entgegenkommenden 20-Jährigen auf seinem Motorrad übersehen haben. Die Maschine krachte in die rechte Seite des Autos. Der junge Mann wurde durch den Aufprall vom Motorrad geworfen. Die Maschine kollidierte anschließend mit einem weiteren Auto, das hinter der Verursacherin fuhr. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt.

