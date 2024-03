Senden

vor 17 Min.

Wo soll künftig das zweite Gleis der Illertalbahn verlaufen?

Plus Zwischen Senden und Neu-Ulm ist ein zweites Bahngleis geplant. Der Sendener Stadtrat hat nun darüber entschieden, welche Variante die Kommune bevorzugt.

Von Annemarie Rencken

Mehr Züge, höhere Geschwindigkeiten und eine komplett elektrifizierte Strecke zwischen Neu-Ulm und Memmingen: Die Deutsche Bahn hat in den nächsten Jahren bekanntlich viel für die Illertalbahn geplant. Senden betreffen diese Änderungen besonders, denn dort wurde nicht nur der Bahnhof umgebaut, sondern es kommen noch weitere Baumaßnamen auf die Stadt zu. Ende 2024 oder Anfang 2025 beginnt voraussichtlich die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds. Und von 2030 an plant die Deutsche Bahn, in Senden ein zweites Gleis zu verlegen.

Die Illertalbahn soll stellenweise zweigleisig werden. Ein Gutachten hatte ergeben, dass schon der Ausbau von zwei relativ kurzen Streckenabschnitten zu deutlichen Verbesserungen beim Zugverkehr zwischen Neu-Ulm und Memmingen führen kann. Bis 2032 entsteht demnach ein zweites Gleis zwischen Senden und der Haltestelle Finninger Straße in Neu-Ulm, bis 2033 zwischen Kellmünz und Pleß im Unterallgäu.

