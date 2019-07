00:03 Uhr

Der Sieger darf den Pott behalten

30 Mannschaften beim Stadtpokal

Wer ihn diesmal gewinnt, darf ihn behalten: Zum 50. Mal steigt vom kommenden Wochenende an auf dem Gelände des SV Eggingen das Fußballturnier um den Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm. Ab dem kommenden Jahr wird um eine neue Trophäe gespielt, deshalb geht der bisherige Pokal, auf dem alle Sieger seit 1970 verewigt sind, endgültig in den Besitz des diesjährigen Siegers über.

Zwei Wochen lang spielen von Samstagvormittag an 30 Mannschaften in sieben Gruppen um den Titel. Türkspor Neu-Ulm ist nach dem Landesliga-Aufstieg diesmal noch teilnahmeberechtigt und trifft in Gruppe A gleich auf Titelverteidiger SSG Ulm. Nicht mit dabei sind die höherklassigen Teams des SSV Ulm 1846 und des TSV Neu-Ulm, nicht gemeldet haben der SC Lehr und Bezirksliga-Aufsteiger SGM Aufheim/Holzschwang.

Turnierchef Edin Mandzukic musste kurzfristig Ersatz für die Leoes de Ulm finden. Die Portugiesen, eigentlich in die Gruppe B gelost, wurden vom Spielbetrieb im Bezirk suspendiert. Die Stadt Ulm hatte dem B-Kreisligisten den Pachtvertrag für Sportheim und Spielstätte gekündigt. An deren Stelle tritt jetzt eine zweite Mannschaft der TSG Söflingen an.

Die jeweiligen Sieger der sieben Gruppen erreichen das Viertelfinale (ab 30 Juli), dazu der bessere Zweite aus den beiden Fünfergruppen A und B. Das Spiel um Platz drei sowie das Finale gehen am 3. August über die Bühne.

Einen Leckerbissen haben die Veranstalter zusätzlich organisiert: Am Freitagabend (18 Uhr) kommt der SSV Ulm 1846 Fußball zu einem Freundschaftsspiel gegen Eggingen an den Hochsträß.

Samstag 11 Uhr Auftaktspiele: SV Eggingen – Birumut Ulm, TSV Pfuhl – FKV Neu-Ulm. Sonntag 10.30 Uhr Auftaktspiele: SV Offenhausen – VfB Ulm, Croatia Ulm – ESC Ulm.

SV Eggingen, Birumut Ulm, TSV Pfuhl, FKV Neu-Ulm, Türkgücü Ulm.

SC Unterweiler, TSV Einsingen, SV Mähringen, TSG Söflingen II, FC Burlafingen.

SSG Ulm, Srbija Ulm, Türkspor Neu-Ulm, Esperia Neu-Ulm.

SV Thalfingen, Ataspor Neu-Ulm, Türkgücü Ulm II, TV Wiblingen.

VfL Ulm, FV Gerlenhofen, TSF Ludwigsfeld, SV Jungingen.

SV Offenhausen, VfB Ulm, Croatia Ulm, ESC Ulm.

TSG Söflingen, SV Grimmelfingen, Ljiljan Ulm, RSV Ermingen. (jürs)

Themen Folgen