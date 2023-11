Der erste Schnee ist da: Viele Spielabsagen im Fußball-Bezirk

Über Nacht hat es geschneit, viele Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar. Zwischen Ulm und dem Unterallgäu fallen zahlreiche Spiele aus. Ein Überblick.

Viele Fans und Vereinsverantwortliche haben in den vergangenen Tagen schon skeptisch die Entwicklung in den Wetter-Apps verfolgt. Irgendwie war es vorhersehbar, dass der Amateurfußball vorzeitig in die Winterpause gehen würde. Der erste Schneefall war angekündigt, am Freitagnachmittag regnete es zum Teil viel und stark. Die Folge: Die meisten Fußballplätze zwischen Ulm und dem Unterallgäu sind tief und nass, einfach unbespielbar. Schon am Freitagnachmittag trudelten die ersten Spielabsagen ein, bis Samstagmittag kam eine ganze Reihe zusammen.

In den höchsten Ligen wird gespielt. Der SSV Ulm 1846 Fußball trägt sein Heimspiel im Donaustadion gegen den SC Freiburg II (Samstag, 16.30 Uhr) ebenso aus wie der FV Illertissen seine Regionalligapartie zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg II (Samstag, 14 Uhr). Auch beim FC Memmingen rollt der Ball. Ab 14 Uhr ist die DJK Vilzing zu Gast.

Landesliga-Spiele werden am zweiten Advent neu angesetzt

Zwei Spielklassen tiefer geht auch der FV Illertissen II beim FC Ehekirchen (Samstag, 14 Uhr) in der bayerischen Landesliga Südwest noch einmal auf den Platz. In der Landesliga Württemberg hingegen geht am Wochenende nur wenig. In Wiblingen treffen der FC Srbija Ulm und der FC Blaubeuren zum Bezirksderby aufeinander (Samstag, 14.30 Uhr). Die Partien des TSV Buch in Neresheim und das zweite Derby zwischen der SSG Ulm 99 und Türkspor Neu-Ulm wurden abgesagt. Nachholtermine gibt es bereits. Gespielt werden soll in Neresheim am Samstag, 9. Dezember, und im Ulmer Süden einen Tag später am 10. Dezember. Ob das tatsächlich möglich ist, ist freilich noch sehr ungewiss.

In der schwäbischen Bezirksliga geht nichts mehr

Während in der schwäbischen Bezirksliga die Heimspiele des SV Egg gegen den SV Mering und des TSV Babenhausen gegen den SVO Germaringen wegen schneebedeckter Spielfelder ebenfalls ausfallen, scheinen die Kicker in der württembergischen Bezirksliga Donau/Iller härter im Nehmen zu sein. Am Samstagvormittag war der Spieltag (Anpfiff Samstag, 14.30 Uhr) noch fast komplett angesetzt - obwohl beispielsweise zwischen Babenhausen und Kettershausen nur wenige Kilometer liegen und die Witterungsbedingungen doch recht ähnlich sein dürften. Lediglich die Partien zwischen dem SV Offenhausen und dem TSV Blaustein sowie zwischen dem SV Asselfingen und der TSG Söflingen waren bereits abgesagt.

In den Allgäuer Spielklassen darunter ist bereits seit vergangenem Wochenende Winterpause. Eine weise Entscheidung, denn im Fußballbezirk Donau/Iller fallen in den Kreisligen A und B fast alle Spiele aus. Hier eine Übersicht.

Diese Partien sind abgesagt (Stand Samstag, 12 Uhr):

Kreisliga A Donau:

SSG Ulm II - FC Burlafingen

FC Silheim - SV Eggingen

SV Grimmelfingen - Croatia Ulm

Kreisliga A Iller:

SSV Illerberg/Thal - SGM Senden/Ay

SV Balzheim - TSV Dietenheim

SV Tiefenbach - Spfr Illerrieden

SGM Ingestetten/Schießen - FV Weißenhorn

FC Illerkirchberg - SV Beuren

FV Gerlenhofen - FV Bellenberg

Kreisliga B Donau:

SV Mähringen - FC Hüttisheim

SV Ljiljan Ulm - ESC Ulm

FC Strass - Leoes de Ulm/Neu-Ulm

Birumut Ulm - TSF Ludwigsfeld

VfB Ulm - TSV Beimerstetten

Kreisliga B Iller:

SV Pfaffenhofen - SGM Senden/Ay II

TSV Buch II - RSV Wullenstetten

FV Schnürpflingen - SC Unterweiler

SV Grafertshofen - SG Vöhringen-Illerzell

SV Jedesheim - TSV Senden

Kreisliga B4:

TSV Kettershausen-Bebenhausen II - SC Türkgücü Ulm II