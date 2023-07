Fußball

Der Weg zur Titelverteidigung beginnt für den FV Illertissen beim SV Egg

In Bad Kötzting wurde die erste Runde des bayerischen Totopokals ausgelost.

Plus Im Bayerischen Wald wird die erste Runde des Totopokal-Wettbewerbs ausgelost. Regionalligist FV Illertissen muss zum Auftakt ins Unterallgäu zum SV Egg.

Von Stephan Schöttl

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Lotto Bayern haben in der Spielbank Bad Kötzting im Bayerischen Wald die Paarungen der ersten Hauptrunde im Toto-Pokal-Wettbewerb ausgelost - und unter anderem ein Duell der kurzen Wege gezogen.

Der Jackpot ging nach Oberfranken: Kreisligist 1. FC Stockstadt erfüllt sich den Wunsch vom Traumspiel und empfängt daheim Publikumsmagnet TSV 1860 München. Die „Löwen“ hätten sich freilich viele gewünscht – auch der SV Egg. Der Modus in Bayern sieht vor, dass sich die Kreispokal-Sieger ihren Gegner auswählen dürfen. Doch dazu hätte am Freitagnachmittag ein Vertreter des Allgäuer Titelträgers im gut 300 Kilometer entfernten Bad Kötzting anwesend sein müssen. Weil Egg aber zeitgleich das Eröffnungsspiel der neuen Bezirksliga-Saison austrug, war das nicht möglich. Der gesamte Verein war bei der Organisation des Verbands-Events eingespannt – und so landeten die Günztaler mit den übrigen Teams im Lostopf.

