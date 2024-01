Fußball

Neue Chance in Illertissen: Das sagt Stürmer Tobias Rühle über den Wechsel

Plus Er hätte seine Karriere in ein paar Jahren gerne in Ulm beendet. Jetzt greift er beim FV Illertissen noch einmal an. Was Tobias Rühle über seinen Wechsel sagt.

Von Stephan Schöttl

Fußball-Regionalligist FV Illertissen war am Dienstag auf vielen Kanälen präsent. In den sozialen Netzwerken wurde der Wechsel von Stürmer Tobias Rühle als "Top-Transfer" präsentiert. Der 32-Jährige verabschiedet sich nach vier Jahren vom SSV Ulm 1846 Fußball. Eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. Rühle sagt: "Das war ein sehr, sehr schwieriger Gedankenprozess. Mir ging die Sache in den vergangenen Tagen und Wochen ständig durch den Kopf. Es war ein Hin und Her, ich habe auch sehr oft mit meiner Frau darüber gesprochen." Letztlich war es eine sportliche Entscheidung.

Rühle absolvierte für den SSV Ulm 1846 Fußball insgesamt 105 Pflichtspiele, erzielte dabei 33 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Als es vor ein paar Jahren um seine Vertragsverlängerung bei den Spatzen ging, hatte der Stürmer in einem Gespräch mit unserer Redaktion gesagt: "Meine Zukunft liegt in Ulm. Ich werde hier spielen, bis meine Karriere zu Ende geht.“ Er hatte kurz darauf tatsächlich ein neues Arbeitspapier beim SSV unterschrieben. Der Vertrag wäre eigentlich sogar noch bis 30. Juni 2025 gültig gewesen. Weil dann allerdings die sportliche Perspektive fehlte, Rühle nur noch Kurzeinsätze in der 3. Liga bekam und zuletzt bei der Zusammenstellung des Kaders von Trainer Thomas Wörle nicht einmal mehr berücksichtigt wurde, entschied er sich für einen anderen Weg. "Ich will in den zwei, drei Jahren, in denen ich jetzt noch auf diesem Niveau spielen kann, einfach wieder mehr auf dem Platz stehen", sagt Rühle.

