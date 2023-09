Weißenhorn

Vor der Landtagswahl in Bayern: Markus Söder im Bundestagswahlkampf

Plus Für die CSU im Kreis Neu-Ulm ist der Auftritt von Markus Söder die Hauptkundgebung im Landtagswahlkampf. Der Ministerpräsident ist schon einen Schritt weiter.

War da was mit Hubert Aiwanger? Genau eine Woche, nachdem Markus Söder in einer Pressekonferenz bekannt gegeben hatte, dass er an der Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten festhalten will, ist bei seinem Auftritt in der Stadthalle von Weißenhorn kaum zu merken, dass die Flugblatt-Affäre um den Freie-Wähler-Chef noch vor wenigen Tagen den Freistaat erschüttert hat. Vier Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern will der Ministerpräsident zurück zum Wahlkampf-Alltag seiner CSU. Und mit dem Kopf ist er schon ein paar Jahre weiter.

Alles so wie immer also: Markus Söder zieht zu den Klängen des Bayerischen Defiliermarschs von der Stadtkapelle Weißenhorn und flankiert von den CSU-Kandidatinnen und -Kandidaten aus dem Stimmkreis Neu-Ulm für Landtag und Bezirk in die voll besetzte Stadthalle ein, schüttelt Hände, lächelt in Kameras.

