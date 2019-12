vor 60 Min.

Autos streifen sich – Zweimal Totalschaden

Gerade noch starten beide Fahrer ein Ausweichmanöver, sonst wäre Schlimmeres passiert. Zwei Unfälle in Krumbach hatte die Polizei auch zu bearbeiten.

Von Annegret Döring

Weit schlimmer hätte dieser Unfall auf der B 300 zwischen Thannhausen und Ziemetshausen ausgehen können: Wie die Polizei berichtet, fuhr am frühen Freitagabend eine 45-jährige Autofahrerin auf der B 300 von Ziemetshausen in Richtung Krumbach und wollte nach links abbiegen um über die alte Bundesstraße ins Ortsgebiet Thannhausen zu gelangen. Als sie auf die Linksabbiegespur zog, kam ihr dort ein 77-Jähriger mit seinem Wagen entgegen, der sich laut Polizei unrechtmäßig auf dieser Spur befand. Durch ein Ausweichmanöver im letzten Moment konnten beide Pkw-Lenker einen direkten Frontalzusammenstoß vermeiden. Die Fahrzeuge kollidierten jedoch seitlich versetzt und streiften aneinander vorbei. Dennoch erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen und an beiden Kleinwagen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 7000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter Telefon 08222/9690-0 bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden.

Verursacher fährt nach Unfall in Krumbach weg

Einen Unfall im Begegnungsverkehr meldet die Polizei aus Krumbach. Am Freitag kurz nach 11 Uhr, fuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Luitpoldstraße in Richtung Bahnhof. Aus Richtung Stadtmitte her kommend fuhr ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße und kam laut Polizei zu weit in den Einmündungsbereich Luitpoldstraße/Bahnhofstraße, sodass sein Wagen den rechten hinteren Radkasten des Pkw der 31-jährigen Frau streifte. Die Fahrerin interpretierte das Unfallgeräusch falsch und fuhr zunächst weiter. Bei der Bahnhofsapotheke bemerkte sie dann den Schaden und fuhr an die Unfallstelle zurück. Der Schadensverursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Den Sachschaden am Auto der 31-jährigen Frau schätzt die Polizei auf rund 150 Euro. Verursacherfahrzeug soll es sich vermutlich um einen dunklen Mercedes, etwas höher, ähnlich einem SUV, gehandelt haben. Hinweise auf den Schadensverursacher nimmt die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegen.

Verkehrsunfall in der Kirchenstraße

Blechschaden in Höhe von rund 1500 Euro ist entstanden bei einem Unfall in Krumbach am Freitag gegen 21 Uhr. Wie die Polizei berichtet, touchierte eine 22-jährige Autofahrerin in der Kirchenstraße mit der rechten Fahrzeugseite ihres Wagens beim vorwärts Einparken den geparkten Pkw einer 75-jährigen Frau. Am Auto der 22-Jährigen wurden der Kotflügel und die Felge auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Am Fahrzeug der 75-Jährigen wurde die Stoßstange vorne links beschädigt, so die Polizei.

