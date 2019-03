05:30 Uhr

Krumbach plant neuen Kindergarten

Die Stadt stellt mit Blick auf den aktuellen Bedarf 2,5 Millionen Euro bereit. Wo das Projekt verwirklicht wird, ist noch unklar, ein Träger wird gesucht.

Von Monika Leopold-Miller

Suche nach einem Kita-Platz in Krumbach? Viele Mütter finden die Situation unbefriedigend. Auch Stadtrat und Kinderarzt Dr. Marcus Härtle berichtet immer wieder, dass sich Mütter in seiner Praxis über die Lage beklagen würden. In mehreren Leserbriefen zum Thema war zu lesen, dass es mit der Unterbringung von Kindern schwierig ist. Die Stadt Krumbach stellt jetzt für eine neue Kindertagesstätte 2,5 Millionen Euro bereit – 700000 in diesem Jahr und 1,8 Millionen im nächsten Jahr. Dafür müssen künftig einige Straßen auf eine Sanierung warten. Diese Änderung im Haushaltsplan gegenüber dem Entwurf teilten Bürgermeister Hubert Fischer und Kämmerer Hubert Bühler in der jüngsten Sitzung des Stadtrats mit. Dafür gab es überwiegend große Zustimmung. Auch Mittel für zusätzliches Personal zur Kinderbetreuung sei eingeplant.

Das Thema Kita-Plätze steht derzeit in ganz Mittelschwaben oben auf der Tagesordnung. Der Bedarf wird immer größer. In Thannhausen beispielsweise wird im ehemaligen Landschulheim der Stadt Augsburg ein neuer Kindergarten eingerichtet. Aletshausen stellt seinen Sitzungssaal für eine Kita-Gruppe zur Verfügung. Grund für den Mehrbedarf ist unter anderem der Einwohnerzuwachs in verschiedenen Kommunen. In Krumbach stieg die Einwohnerzahl in den letzten Jahren um rund 1000 Einwohner auf rund 13500 Einwohner.

Höher angesetzt gegenüber dem Krumbacher Haushaltsentwurf wurden die Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Ursprünglich ging Kämmerer Bühler von 4,9 Millionen Euro aus. Auf Grund neuer Zahlen liegt der Ansatz bei der Gewerbesteuer nun bei 5,4 Millionen Euro. Mit 19:2 Stimmen wurde der Haushalt im Stadtrat verabschiedet. Dem Haushaltplan der Stadtwerke wurde einstimmig zugestimmt.

Große Zustimmung gab es von den einzelnen Fraktionen. „Weg von Straßen, hin zu Kindern“, sagte Gerhard Weiß, zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender. Die Straßen werden aber nicht vergessen, doch sie müssten hinten anstehen. Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe, so Weiß. „Vieles wäre leichter, wenn wir das Schulzentrum nicht hätten. Beachtlich, dass eine Stadt wie Krumbach das alles schultern kann.

Ich halte den Haushalt für solide und gut“, meinte Christian Plail (UFWG). Die 2,5 Millionen Euro für eine neue Kita sah Plail als wichtig an. Doch im Hinblick auf die Zukunft habe er nicht die große Zuversicht, all das zu schaffen, was Krumbach derzeit plant. „Im Moment haben wir eine gute Zeit mit hohen Steuereinnahmen.

Das kann sich aber vielleicht ändern“, meinte Plail. Der Schuldenstand werde von aktuell zehn Millionen Euro auf 27,2 Millionen Euro im Jahr 2022 ansteigen. Kämmerer Bühler gab Plail recht, dass es kritisch werden könnte, falls der Steuerhaushalt zusammenbrechen sollte.

Die Schwerpunkte seien richtig gesetzt, meinte Manfred Pfeiffer (JW/OL) und nannte auch den Wohnungsbau im Hopfenweg sowie den Skaterplatz beim Jugendzentrum. Jedoch die Schuldenentwicklung werde deutlich ansteigen in der Zukunft. „Doch wir denken, dass es leistbar ist, wenn auch in den kommenden Jahren das eine oder andere Projekt überdacht werden muss“, meinte Pfeiffer.

Achim Fißl (SPD) meinte, dass sein Standpunkt zu Schulzentrum und Sporthalle bekannt seien. Er könne dem Haushalt nicht zustimmen. Nach der Sitzung teilte er mit, dass sich die SPD bereits vor einem Jahr intensiv für neue Kita-Plätze in Krumbach eingesetzt habe. Auch Christoph Helmes stimmte gegen den geplanten Haushalt. Bisher habe man wegen der seit vielen Jahren guten Konjunktur Glück gehabt, meinte Helmes. Er vermisste im Haushalt Mittel für den Stadtsaal, die Mittelschule und den Straßenausbau. Bei der sozialen Stadt sei gekürzt worden. Beim Hallenbad war Helmes für eine Sanierung statt Neubau. Außerdem wies er darauf hin, dass der Haushalt bereits im Dezember des Vorjahres zu verabschieden sei. Dr. Marcus Härtle (UFWG) freute sich, dass die Stadt für die Kinderbetreuung mehr einplant. Zum Thema Sportzentrum allerdings meinte Härtle: „Da haben wir den Mund zu voll genommen. Den Brocken werden wir nicht schlucken. Vielleicht kommen wir noch zur Vernunft“.

Ist der Krumbacher Bürgermeister "umgefallen"?

„Jetzt plötzlich ist der Wille da“, meinte Ursula Bader (CSU) zum Thema Kinderbetreuung. „Warum sind Sie jetzt umgefallen?“, fragte sie Bürgermeister Fischer. „Umgefallen, das möchte ich mir nicht gefallen lassen“, entgegnete Fischer. Planungen und Vorbereitungen für eine weitere Kita und die Suche nach einem Träger seien schon längst am Laufen, erklärte Fischer. Aber wir wollten auch ein Zeichen nach außen senden und haben nun die Mittel in den Finanzplan aufgenommen. „Aber es dauert seine Zeit, es geht nicht von heute auf morgen“, so Fischer.

Sollte jedoch auf die Schnelle ein Träger gefunden werden, könnte vielleicht schon im September mit dem Bau eines Gebäudes begonnen werden, erklärte Fischer in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Wo ein Gebäude errichtet werden könnte, dazu wollte sich Fischer noch nicht äußern. Er sagte nur, „auf einem städtischen Grundstück“. Wenn es jedoch länger dauere, müsste man darüber nachdenken, eventuell Kindergartengruppen zu vergrößern. „Bevor Kinder auf der Straße stehen“, meinte der Bürgermeister.

Abstriche beim Krumbacher Straßenbau

Fischer erläuterte, dass derzeit unklar sei, wie es bei den Beiträgen zum Straßenausbau weiter geht. Deshalb wurden die Planungen zum Straßenausbau momentan gestoppt.

Nur die Adolf-Kolping-Straße und die Buchstraße sollen fertig gestellt werden. Es werden dann nur noch Wasserleitungen und Kanäle saniert. Dazu werden die Straßen aufgebaggert und wieder geschlossen. Das könne zwar einen Flickenteppich geben, der manchen Leuten nicht gefallen wird, aber, „das Geld fällt nicht vom Himmel“, sagte Fischer.

