Ziemetshausen/Thannhausen

vor 31 Min.

B300-Baustelle: Wird die komplizierte Umleitung zum Problem?

Plus Die B300 wird derzeit erneuert. Auf der Umleitung kam es zu Unfällen. Ist die Strecke für Autofahrer und Gemeinden problematisch?

Gleich zwei Verkehrsunfälle sind am vergangenen Freitag auf der Umleitungsstrecke für die B300-Baustelle zwischen Ziemetshausen-West und Schönebach passiert. Am Nachmittag wurden dabei auf der Staatsstraße 2525 zwischen Balzhausen und Memmenhausen mehrere Personen verletzt, nachdem der Fahrer eines vierten Fahrzeugs einer Kolonne nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die vorausfahrenden Pkw waren langsamer geworden wegen eines Abbiegevorgangs des ersten Autos. Der letzte Fahrer versuchte ein Ausweichmanöver nach rechts über einen Radweg und stieß dann mit seinem Wagen gegen den abbiegenden Pkw. In der Nacht dann war auf der gleichen Straße eine junge Frau mit ihrem Navigationsgerät beschäftigt, fuhr dadurch auf die Gegenfahrbahn wo ihr Auto mit eine Wohnmobil kollidierte. Ist diese Umleitungsstrecke nördlich der Orte Balzhausen und Memmenhausen möglicherweise zu kompliziert oder zu hügelig für die Autofahrer?

