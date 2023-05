Warum der neue Bauhof für die VG Krumbach so wichtig ist

Plus Bei einem Tag der offenen Tür wird das Leistungsspektrum des neuen Bauhofs sichtbar. Wie es gelang, den Bauhof in nur zehnmonatiger Bauzeit zu errichten.

Ein neuer, gemeinsamer Bauhof: Das ist für die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach ( Breitenthal, Aletshauen, Waltenhausen, Ebershausen, Deisenhausen und Wiesenbach) ein Projekt von besonderer Bedeutung. Stolz konnte die Bürgermeisterin Breitenthals, Gabriele Wohlhöfler, auch Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach (VG), mit allen Bürgermeistern der insgesamt sechs VG-Gemeinden, den gemeinsamen Bauhof am Sonntag der Öffentlichkeit präsentieren. Traditionell nahm Dekan Klaus Bucher (Breitenthal) die Einweihung mit Segnung der neuen Räume und Hallen vor.

Begleitet von den Gemeinderäten und Gemeinderätinnen kamen die Bürgermeister aus Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach, das Gemeinschaftswerk Bauhof am Tag der offenen Tür zu besichtigen. Gekommen waren auch Altbürgermeister und Bürgermeister der Nachbarschaft, aus Krumbach und Neuburg, Hubert Fischer und Markus Dopfer, stellvertretende Landrätin Ruth Abmayr, sowie die Belegschaft der VG, und alle am Bau beteiligten Firmen, welche Wohlhöfler unter den Gästen begrüßen durfte.