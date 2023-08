Fußball

Ein heißes Favoritentreffen in der Fußball-Kreisliga West

Plus In der Kreisliga lief es zum Auftakt nicht wunschgemäß für TSV Ziemetshausen und TSV Offingen. Das soll sich jetzt ändern. Qualität besitzen beide Teams.

Von Uli Anhofer

Zwei Teams, die zum Kreis der Aufstiegsanwärter in die Fußball-Bezirksliga gelten, treffen am Sonntag in Ziemetshausen aufeinander. Der gastgebende TSV empfängt seinen Namensvetter aus Offingen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Ziemetshausen gewinnt im Kreispokal

Beide Mannschaften hatten keinen optimalen Start in die Spielzeit 23/24. Die Offinger mussten sich auf heimischem Geläuf mit einem 1:1 gegen den SV Holzheim/ Dillingen begnügen, Ziemetshausen verlor sein Auftaktmatch beim SV Mindelzell 0:2. Anschließend jedoch gewann die Mannschaft von Trainer Sven Müller gegen Bezirksligist VfR Jettingen im Toto-Pokal 4:3. Dieser Sieg soll Anschub für die kommenden Partien in der Kreisliga geben.

