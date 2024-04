Beim ASM Bezirk 11 Krumbach gibt jetzt eine Frau den Takt an

Bettina Prestele aus Aletshausen übernimmt den Vorsitz des ASM-Bezirks Krumbach. Im Vorstand gibt es weitere gravierende Veränderungen.

Führungswechsel beim Musikbezirk 11 Krumbach im Allgäu-Schwäbischen Musikbund: Erstmals in der 98-jährigen Geschichte des Musikbezirkes übernimmt mit Bettina Prestele vom Musikverein Aletshausen eine Frau den Vorsitz. Bettine Prestele folgt auf Patrick Scheel, der jüngst im Rahmen der Delegiertenversammlung des Dachverbandes (ASM) in Marktoberdorf zu einem der stellvertretenden Präsidenten gewählt wurde. Überhaupt gab es bei den Neuwahlen gravierende Veränderungen der Bezirks-Vorstandschaft.

Die Musikvereinigung Tisogau wurde am 30. Januar 1926 von den Musikvereinen Kettershausen, Breitenthal, Nattenhausen, Deisenhausen, Bleichen, Wiesenbach und Wattenweiler gegründet. Seitdem prägen und gestalten die ehrenamtlich geführten Musikvereine nicht nur im ländlichen Raum kulturelle Bildungsangebote, sondern gehören zum Alltag und prägen auch das Leben der Menschen vor Ort. Aktuell sind im Altlandkreis Krumbach (betrifft den Musikbezirk 11 Krumbach) 37 Mitgliedsvereine mit 52 Orchestern in denen 1946 aktive Mitglieder registriert sind. 26 Vereine sind bereits mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet.

Bettina Prestele vom Musikverein Aletshausen ist die neue Vorsitzende des Musikbezirkes 11 Krumbach im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Foto: Josef Jäger

Im Mittelpunkt der Versammlung standen nun die Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft. Einstimmig gewählt wurde zur neuen Bezirksvorsitzenden Bettina Prestele. Stellvertretende Vorsitzende sind Patrick Scheel und Florian Kaida, Schatzmeister Fabian Maisch, Schriftführer Michael Merk, Bezirksdirigent Andreas Simmnacher, Stellvertreterin ist Lisa Doll, Bezirksjugendleiterin wurde Melanie Hagspiel, Stellvertreter ist Ulrich Schorer, Bezirksjugendvertreterin wurde Emma Weindl, Beisitzerinnen sind Christina Leinauer, Jessica Rademacher und Lavinia Keppeler, berufenes nicht stimmberechtigtes Mitglied ist Niclas Zanker. Ausgezeichnet und mit großem Dank verabschiedet wurden aus der Vorstandschaft die langjährigen Mitglieder Anne Schorer, Helmut Liebhaber, Thomas Fetschele und Jonas Lecheler.

Nach dem musikalischen Auftakt im Musikerheim Memmenhausen durch den gastgebenden Musikverein sprach der noch amtierende Bezirksvorsitzende Patrick Scheel von einem spannenden Vereinsjahr – ohne Corona-Probleme. Herausragend war für Scheel das 49. Bezirksmusikfest 2023 in Edelstetten, das „super gelaufen ist“, so Scheel. Sein Dank galt nochmals dem Musikverein Edelstetten und dem gesamten Ort. Edelstetten habe bewiesen, dass ein Bezirksmusikfest in einem auch etwas kleineren Rahmen erfolgreich durchgeführt werden könne. Als weitere Großveranstaltung nannte Scheel den Musikanten-Stammtisch im Rahmen der Krumbacher Festwoche, der auch 2024 wieder über die Bühne gehen wird.

Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen

Auf Tour waren die Führungsspitzen, um den Bezirk und den Musikbund der Öffentlichkeit näherzubringen. Scheel lobte die Zusammenarbeit mit dem ASM-Bezirk 12-Günzburg, mit denen einige Projekte erfolgreich durchgeführt wurden. Ein weiterer Höhepunkt war der Musik-Exchange mit Israel-Netanya und die Auftritte des Bezirksjugendorchesters und des Landkreisorchesters mit dem Bezirk 12 zusammen. „Der Bezirk 11 ist finanziell gesund“, berichtete Kassenprüfer Klaus Jeckle und lobte dabei die Buchführung von Schatzmeister Fabian Maisch. Da es 2024 kein Bezirksmusikfest gibt – dafür das 14. Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen - finden am 20. April dieses Jahres in Balzhausen die Wertungsspiele statt, die vom Bezirk selbst ausgerichtet werden. Bezirksdirigent Andreas Simmnacher richtete dabei einen Aufruf an die Vereine, sich vermehrt an den Wertungsspielen zu beteiligen. Simmnacher: "Die Wertungsspiele sind keine Konkurrenzveranstaltungen, sondern sollen und können unsere Vereine nur weiter bringen!“

Lesen Sie dazu auch

Frühschoppenkonzert des Auswahlorchesters

Als weitere Termine nannte der Bezirksdirigent mit dem Bezirk 12 am 28. April ein Frühschoppenkonzert des Auswahlorchesters 50plus, dann am 5. Mai beim Bezirksmusikertreffen in Obergessertshausen ein Gemeinschaftschor mit anschließendem Festumzug. Erfreuliches konnte auch Bezirksjugendleitern Melanie Hagspiel kundtun: Derzeit spielen 752 Mädchen und Buben unter 18 Jahren bei den Musikvereinen ein Instrument. 54 Bläserprüfungen konnten 2023 durchgeführt werden und für 2024 liegen bereits wieder zahlreiche Anmeldungen für die D1, D2 und D3 Prüfungen vor.

Lob für das Engagement im Bezirk 11 gab es vom stellvertretenden ASM-Präsidenten Rainer Lohner. Vor allem freue ihn das sehr gute Miteinander der Vereine und der Vorstandschaft. Lohner berichtete von strukturellen Veränderungen im Präsidium im Zusammenhang mit Satzungsänderungen. Gleichzeitig wies Lohner auf das Deutsche Musikfest 2025 hin, dass in Ulm und Neu-Ulm über die Bühne geht sowie auf das Festjahr 2026, in dem der ASM 100 Jahre wird. Werbung in eigener Sache betrieb der Musikverein Wattenweiler: Vom 19. Juni bis 22. Juni 2025 finden die Wattenweiler Festtage statt, in denen auch ein Bezirksmusikfest integriert ist.