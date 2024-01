Landkreis Günzburg

Günzburg ist der Auftakt für eine ganze Welle von Bauernprotesten

Plus Am Donnerstag, 4. Januar, findet in Günzburg eine große Demonstration gegen die Politik der Ampel-Regierung statt. Wie die Aktion ablaufen soll und was danach geplant ist.

Von Peter Bauer

Die Stimmung in der Bevölkerung? Stephan Bissinger ist sich ganz sicher, dass sie klar auf der Seite der Bauern ist. Das sei ein starker Rückenwind für die Aktionen, die der Bayerische Bauernverband in den kommenden Tagen gegen die Beschlüsse der Ampel-Regierung plant. Die jetzt anstehende, umfangreiche Aktion am Donnerstag, 4. Januar, in Günzburg ist der Anfang, dem in den folgenden Tagen weitere Proteste folgen werden. Wie Bissinger mitteilt, rechnet er mit "mindestens 100 Traktoren" und wohl über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Anders als die Aktion in Krumbach vor Weihnachten, die nicht vom Bauernverband organisiert worden war, ist der Protest diesmal offiziell angemeldet. Das Landratsamt geht von "erheblichen Verkehrsbehinderungen" aus.

Seit den Dezember-Beschlüssen der Ampel-Koalition brodelt es unter den Landwirten. Die Bundesregierung plant den Wegfall der Steuervergünstigung für Agrardiesel, zudem soll die Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gestrichen werden. "Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss", erklärt der Kreisverband Günzburg des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Für Donnerstag, 15 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Günzburger Volksfestplatz geplant. Dort werde es, so Bissinger, einige Ansprachen geben. Dann folgt ein Schlepperkorso durch Günzburg. Weitere Aktionen wie etwa das Abladen von Mist seien nicht geplant, teilt Bissinger mit.

