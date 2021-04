vor 32 Min.

Fußball: Auch die Löwen wünschen dem neuen Bayern-Trainer viel Glück

Plus Der Issinger Julian Nagelsmann spielte in der Jugend für den TSV 1860 München, jetzt wechselt er als Trainer zum Erzrivalen FC Bayern München. So sind die Reaktion von Fans und Spielern im Landkreis Landsberg.

Von Margit Messelhäuser

Rot oder Blau – im Fußball ist das schon fast eine Gewissensfrage, denn dann geht es darum: FC Bayern München oder Münchner Löwen? Mit Julian Naglesmann wechselt nun ein ehemaliger Löwe zu den Roten, doch der 33-Jährige scheint als Issinger die Wogen etwas glätten zu können – und einen Spielertrainer im Landkreis könnte er sogar zum Bayern-Sympathisanten machen.

