Holzhausen

16:03 Uhr

Holzhausen: Spatenstich für besseren Hochwasserschutz an der Singold

Plus Fast 20 Jahre wird gerungen, wie der Hochwasserschutz an der Singold verbessert werden kann. Jetzt erfolgt der Spatenstich für ein Rückhaltebecken. In Igling gibt es Widerstand.

Von Romi Löbhard

Am Montag starten die Bauarbeiten für das Hochwasserrückhaltebecken an der Singold zwischen der Bahnlinie München-Lindau und dem Iglinger Ortsteil Holzhausen. Nach vorbereitenden Bodengrunduntersuchungen wird das Bauunternehmen Kutter mit den Erd- und Tiefbauarbeiten beginnen. Eine Maßnahme kommt damit nach fast 20 Jahren Vorbereitung, Gesprächen und Diskussionen zur finalen Umsetzung. Beim Spatenstich blickte ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamts zurück und erklärte, was das Bauwerk leisten soll.

