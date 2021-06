Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Landkreis Landsberg: Kritik nach Corona-Fall im Schulbus

Nach dem ein Busfahrer aus dem Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet wurde, müssen rund 140 Schüler aus Holzhausen, Igling und Hurlach in Quarantäne.

Plus Ein Busfahrer aus dem Kreis Landsberg wird positiv auf das Coronavirus getestet. Rund 140 mitfahrende Schüler müssen deswegen in Quarantäne. Was Eltern kritisieren.

Von Thomas Wunder

Die Verunsicherung und teilweise auch der Ärger bei den Eltern ist groß. Rund 140 Kinder aus Holzhausen, Igling und Hurlach müssen bei schönstem Badewetter bis 25. Juni in Quarantäne. Der Grund: Sie sind in einem Bus mitgefahren, dessen Fahrer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Nachdem unsere Zeitung über den Fall berichtet hat, erreichten die Redaktion Anrufe und Mails besorgter Eltern, die das Vorgehen des Gesundheitsamts bei der Einstufung der Kontaktpersonen und die Wartezeiten bei den PCR-Tests im Testzentrum in Penzing kritisieren. Das LT hat beim Landratsamt nachgefragt.

Themen folgen