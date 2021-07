Bundestagswahl: Wer von Landsberg nach Berlin will

Zwölf Frauen und Männer bewerben sich um ein Direktmandat im Bundestag. Zwei von ihnen waren auch 2017 schon dabei.

Die Direktkandidat:innen für die Bundestagswahl im Wahlkreis Starnberg/ Landsberg stehen jetzt fest. Am Freitagvormittag tagte der Wahlausschuss in Starnberg. Das Gremium ließ zwölf Personen, die von ihren Parteien aufgestellt worden waren, zu. Ein Wahlvorschlag wurde zurückgewiesen, informierte Wahlleiter Holger Albertzarth.

Laut Beschluss des Ausschusses werden am 26. September folgende Personen auf dem Wahlzettel stehen: Michael Kießling ( CSU), Landsberg; Britta Hundesrügge ( FDP), Gauting; Martina Neubauer (Grüne), Starnberg; Carmen Wegge ( SPD), München; Rainer Gross ( AfD), Gauting; Simone Ketterl (Die Linke), Utting; Rasso Rebay von Ehrenwiesen (Freie Wähler), Weßling; Manfred Heinlein (Die Basis), Dießen; Christoph Raab (Die Partei), Kinsau; Stella Sadowsky (ÖDP), Kaufering; Jochen Nibbe (Volt), Herrsching; Cornelia Fiegel (V-Partei3), Gräfelfing.

Ein Kandidat wird zurückgewiesen

Nicht zugelassen wurde laut Albertzarth der Kandidat der Bayernpartei. Grund dafür sei ein „erheblicher Mangel“ bei den eingereichten Unterlagen gewesen. Statt der vorgeschriebenen drei Landesvorstandsmitglieder hätten den Wahlvorschlag nur zwei unterzeichnet gehabt. Der Mangel sei bis zum Ende der Einreichungsfrist am 19. Juli auch nicht behoben worden. Die jeweils sechs Kandidatinnen und Kandidaten sind eine(r) mehr als vor vier Jahren, als elf Personen zur Wahl standen.

Damals hatte Michael Kießling (CSU) mit 42,1 Prozent der Erststimmen das Direktmandat gewonnen. Als weiterer Bewerber aus dem Wahlkreis zog der kürzlich verstorbene AfD-Politiker Martin Hebner aus Dießen in den Bundestag ein. Er erreichte zwar nur 8,9 Prozent der Erststimmen, er war aber auf dem sicheren Listenplatz eins seiner Partei in Bayern gestanden.

So lief es für die Parteien vor vier Jahren in Bayern

Gewählt ist, wer den höchsten Stimmenanteil erhält, ansonsten bietet sich die Möglichkeit, über gute Listenplätze in den Bundestag einzuziehen. Allerdings: Kaum jemand aus dem Wahlkreis ergatterte wirklich sichere Listenplätze. Britta Hundesrügge steht bei der FDP auf Rang 18, Martina Neubauer bei den Grünen auf 31, Carmen Wegge bei der SPD auf 20 und Simone Ketterl bei der Linken auf 19. Der AfD-Kandidat Rainer Gross steht überhaupt nicht auf der Landesliste. Die CSU hatte 2017 alle 46 Direktmandate in Bayern gewonnen. Die FDP erreichte in Bayern zwölf Mandate, die Grünen elf, die SPD 18, die AfD 14 und die Linke sieben.

