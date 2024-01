Lautstarker Bauern-Protest bei Diskussion in Denklingen

Plus Der Bund Deutscher Milchviehhalter hat zum Austausch in Denklinen eingeladen. Ein Grünen-Politiker hat dabei einen schweren Stand.

Schon von Weitem war an dem trüb dunklen und regnerischen Abend sichtbar, wo die Informations- und Diskussionsveranstaltung stattfindet, zu der der Bundesverband deutscher Milchviehhalter eingeladen hatte: Entlang der Zufahrtsstraße und rund um das Bürger- und Vereinszentrum Denklingen blinkten unzählige orangefarbene Warnlichter von 50, 60 oder mehr Traktoren. Milchbauern aus der Grünlandregion im südlichen Landkreis Landsberg und dem angrenzenden Landkreis Weilheim-Schongau waren mit ihren Arbeitsmaschinen gekommen, viele von ihnen hatten Protestschilder montiert. Der visuelle Protest ging im Saal des Bürgerhauses nach ein paar Reden in einen hörbaren, gelegentlich ziemlich lautstarken Protest über.

Zunächst aber war es ruhig. Hermann Dempfle ( Rott) aus dem BDM-Landesteam konnte nicht nur seinen Teamkollegen Martin Schuster ( Fuchstal) begrüßen, sondern auch den BDM-Landesvorsitzenden Johann Leis aus Uffing, Peter Satzger vom Bund Naturschutz Ortsgruppe Landsberg und den Grünenpolitiker und Landtagsabgeordneten Ludwig Hartmann aus Landsberg. Weitere Politiker waren der Einladung nicht gefolgt, angegebene Gründe waren laut Dempfle Klausur (Landtagsfraktionen) und Sitzungswoche (Berlin).