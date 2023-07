Fuchstal

13:33 Uhr

Umweltschützer scheitern mit Klage gegen Pilotprojekt der Gemeinde Fuchstal

Plus Ein Naturschutzverein sieht den Rotmilan bedroht und klagt gegen ein Antikollisionssystem für Windräder. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat nun eine Entscheidung getroffen.

Von Vanessa Polednia

Kann ein neues Antikollisionssystem die Tiere ausreichend schützen? Oder sollten Windräder in Fuchstal lieber jenseits eines Brutgebiets errichtet werden? Am Donnerstag befasste sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München mit dem Fall und hat eine Entscheidung getroffen.

Vor einem Jahr startete in Anwesenheit des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger und von Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) ein Pilotprojekt im Fuchstaler Gemeindewald. Dabei erfolgt mittels Kamerasystem ein Vogelmonitoring. Nähern sich Vögel einem Windrad, beispielsweise der streng geschützte Rotmilan, drehen sich dessen Flügel aus dem Wind und kommen zum Stehen. Gegen den Einsatz dieser Technik, den das Landratsamt Landsberg genehmigt hat, hat ein Umweltverein Klage eingereicht.

