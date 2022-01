Justiz

Raser wird vor dem Amtsgericht Landsberg ausgebremst

Weil er sich im Mai vergangenen Jahres mit mehreren Polizeistreifen eine wilde Verfolgungsjagd von Igling bis nach Augsburg geliefert hat, musste sich ein 44 Jahre alter Mann jetzt vor dem Amtsgericht in Landsberg verantworten.

Plus Ein Mann liefert sich mit mehreren Polizeistreifen von Igling aus eine wilde Verfolgungsjagd bis nach Augsburg. So fällt das Urteil am Amtsgericht Landsberg gegen ihn aus.

Von Vanessa Polednia

Wie eine normale Polizeikontrolle eskalieren und zur filmreifen und vor allem gefährlichen Verfolgungsjagd auswachsen kann, zeigt ein Fall, der nun vor Gericht verhandelt wurde. Vor Strafrichter Michael Eberle musste ein 44-Jähriger am Amtsgericht in Landsberg wegen des Vorwurfs der Nötigung, der vorsätzlichen Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens Rechenschaft ablegen. Der Angeklagte aus dem südlichen Landkreis Augsburg soll sich Ende Mai vergangenen Jahres eine Verfolgungsjagd mit Polizeikräften der Polizeiinspektion Landsberg und der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck geliefert haben (LT berichtete).

