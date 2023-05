Für Zugpendler aus dem Landkreis Landsberg gibt es gute Nachrichten

Plus Über den Ausbau der Bahnstrecke nach München wird schon lange diskutiert. Jetzt könnte ein Nadelöhr beseitigt werden.

Wer mit dem Zug von Buchloe, Kaufering oder Geltendorf nach München pendelt, kennt das Nadelöhr zwischen Eichenau und Pasing. Auf zwei Gleisen drängen sich dort Güterzüge, Personenzüge und S-Bahnen. Dass die Strecke ausgebaut werden muss, ist seit Jahren unstrittig. Drei Gleise nur bis Eichenau war dabei lange Zeit der Planungsstand. Dann einigte man sich darauf, dass das vierte Gleis gleich mitgedacht werden soll. Mit der Aufnahme des Projekts in den Deutschlandtakt will nun der Bund die Finanzierung übernehmen. Und zwar einen viergleisigen Ausbau nicht nur bis Eichenau, sondern offenbar gleich bis Fürstenfeldbruck.

Die Abstimmungsgespräche zwischen Bund, Freistaat und Deutscher Bahn dauern mittlerweile Jahre. Dabei könnten mit der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke in München Pendler und Reisende ab Buchloe mit Regional-S-Bahnen ins Zentrum der Landeshauptstadt fahren – und zwar im 30-Minuten-Takt. Das zumindest verspricht die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die den Schienenpersonennahverkehr im Auftrag des Freistaats finanziert und kontrolliert. Doch was nützt ein eng getakteter Regional-Express-Zugverkehr oder eine Regional-S-Bahn, wenn die Züge durch das Nadelöhr zwischen Eichenau und Pasing ausgebremst werden?