Intel-Ansiedlung: Landrat kritisiert Kaufering scharf

Plus Die Marktgemeinde Kaufering spricht sich gegen eine Intel-Ansiedlung in Penzing aus. Wie Landrat Thomas Eichinger darauf reagiert.

Auf seiner Facebookseite hat Landrat Thomas Eichinger ( CSU) die Marktgemeinde Kaufering scharf kritisiert. Wie berichtet, hatte deren Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) bei einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass Kaufering eine mögliche Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel vollumfänglich ablehnt.