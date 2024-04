Der Landrat wird gelobt, und das auf gekonnte Weise

Lobesreden zum Geburtstag oder bei Jubiläen sind üblich. Beim 50. Geburtstag vom Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) fallen die Reden sehr kurzweilig und humorvoll aus. Auch musikalisch bleibt man Ü50.

Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) feierte seinen 50. Geburtstag in Foyer und Sitzungssaal des Landratsamts mit vielen Weggefährten und Weggefährtinnen. Neben der launigen Musik von der Musikkapelle Ü50 gab es allerlei zu trinken und zu essen und sehr kurzweilige Reden, die zeigten, wie unterhaltsam manchmal Geburtstage sein können, aber auch wie sehr der jetzige Landrat von vielen geschätzt wird. Die Stimmung im Sitzungssaal war entspannt und heiter, viele verfolgten die Reden. Man drängte sich am Rand des Sitzungssaales.

Eine Kutschfahrt durch Reichling ist heute noch Gesprächsthema

Die Reden waren auf augenzwinkernde Art und Weise sehr kurzweilig. Etwa wenn die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler (CSU) nicht nur seine Kompetenz, Entschlossenheit und sein tiefes Verständnis für die Menschen in der Region lobte, sondern auch seinen Sinn für Humor und sein großes Talent, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. Sie erzählt von Bierduschen und seltsamen kurzen Kutschfahrten in Reichling und schon seinem Talent, Theater zu spielen. Dafür bekommt er auch einen Bildband mit sehr besonderen Aufnahmen für zehn Jahre Landrat überreicht.

Christian Bolz, der Bürgermeistersprecher im Landkreis Landsberg und Weiler Bürgermeister, benötigt kein Mikrofon. Man hört ihn auch ohne, und er hat sofort die Lacher auf seiner Seite, als er sich als Leidensgenosse des Landrats äußert, der seit seinem Geburtstag am Mittwoch unter Nackenschmerzen morgens zu leiden hat. "Ich bin schon etwas älter, aber ich habe das auch. Wohl weil ich sehr intensiv darüber nachgedacht habe, ob der FC Bayern wohl gegen Arsenal gewinnt", sagte er am Mittwochnachmittag.

Welcher Star ist genauso alt wie Eichinger?

"Am 17. April 1974 wurde jemand ganz besonderer geboren", so Bolz. Und nennt spitzbübisch Viktoria Beckham, die so alt wie Eichinger ist. Überhaupt war 1974 ein besonderes Jahr, Deutschland wurde Fußballweltmeister, es war "Rumble in the Jungle" beim Kampf Muhammad Ali gegen Joe Frazier und die Politiker Nixon und Brandt mussten zurücktreten. All dies erfuhr man an diesem Nachmittag. Und, so Bolz: "Eichinger wurde geboren."

Landrat Thomas Eichinger und Bürgermeistersprecher Christian Bolz (Weil). Foto: Thorsten Jordan

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) überbrachte nicht nur eine Spende für das Landsberger Tierheim (der Landrat hatte sich Spenden anstatt Geschenken gewünscht), sondern auch den Frischling Beppo, als Glücksbringer der Stadt Landsberg. Denn das Plüschtier sowie die echten Frischlinge im Wildpark seien besonders hübsch anzusehen. "Ich höre immer wieder, dass wir den schönsten Landrat in Bayern haben", führte Baumgartl neben weiteren Parallelen wie Intelligenz und sozialem Verhalten an. "Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit einem politischen Schwergewicht."

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) überreicht den Beppo an den Landrat. Foto: Thorsten Jordan

Josef Loy und Kathrin Grabmaier überbrachten die besten Wünsche des Kreisverbandes der CSU und lobten Eichinger vor allem für seinen Einsatz für die Demokratie oder die Junge Union. "Wir haben viel gefeiert, aber auch viel gearbeitet", so Grabmaier. Grabmaier brachte auch die Geburtstagstorte für den Landrat mit, die er selbst anschneiden durfte. Auch der Landrat von Fürstenfeldbruck, Thomas Karmasin, lobte Eichinger. Und bevor das Büfett eröffnet wurde, gab es auch noch eine Videobotschaft vom Landtagsabgeordneten Alex Dorow aus Brüssel. Ihn verbindet mit Eichinger neben der Politik auch die Liebe zur Schondorfer Jakobsbühne.