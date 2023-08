Landsberg

Sanierungskurs bei Rübsamen: Ist auch die Filiale in Landsberg betroffen?

Eine Fashion Galerie Rübsamen befindet sich in der Ludwigstraße in Landsberg.

Plus Der Modehändler Rübsamen will sich mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren. Auch in Landsberg gibt es einen Standort. Wie es dort weitergeht.

Von Jörg Heinzle, Thomas Wunder

Seit 123 Jahren gibt es das Stammhaus des Modehändlers Rübsamen in der Augsburger Karolinenstraße. Zuletzt aber litt das Geschäft dort unter einem starken Kundenrückgang. Das zwang das Unternehmen jetzt zu einem drastischen Schritt: Geschäftsführer Marcus Vorwohlt hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht hat dem vorläufig zugestimmt. Es gibt Pläne, wie die Zukunft des Traditionsgeschäfts aussehen soll. Und was ist mit der Filiale in der Ludwigstraße in Landsberg?

Zu Rübsamen gehören neben dem Stammhaus in der Karolinenstraße 13 Filialen in Friedberg, Aichach, Fürstenfeldbruck, Weilheim, Murnau, Landsberg, Dachau und Schrobenhausen, die von zwei Tochtergesellschaften betrieben werden. In Landsberg befindet sich die Fashion Galerie Rübsamen in der Fußgängerzone in der Ludwigstraße 157. Geworben wird mit stylischer Markenmode für Damen und persönlicher Beratung.

