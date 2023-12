Weihnachtsglück im Päckchen: Landsberger Verein hilft in der Ukraine

Der Verein "Freiheit Demokratie" startet einen Spendenaufruf. Der Vorsitzende Christian Bieber macht sich kurz nach Weihnachten auf den Weg in die Ukraine.

Sechs Hilfsfahrten, also insgesamt mehr als 20.000 gefahrene Kilometer, hat der Landsberger Verein "Freiheit Demokratie" seit Kriegsbeginn geleistet und somit 21 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Damit wird denen geholfen, die sich auf die Flucht begeben haben, denen, die nach wie vor ausharren und denen, die kämpfen. Nun steht die zweite Weihnachtsaktion an und Vereinsgründer Christian Bieber aus Landsberg hofft auch heuer wieder auf viele Spenden, mit denen er Familien in der Ukraine eine Freude bereiten möchte.

„Rund 290 Weihnachtspäckchen waren es im letzten Jahr. Wir hoffen, dass es auch heuer wieder so viele werden“, sagt Bieber im Gespräch mit unserer Redaktion. Mitmachen ist einfach: In einen Schuhkarton nützliche Dinge wie Weihnachtsgebäck, warme Socken, Mützen und Schals (gerne auch selbstgestrickt), Konserven, Malbücher und Buntstifte packen, den Karton hübsch mit weihnachtlichem Geschenkpapier verpacken und bis Mittwoch, 20. Dezember, an einer der Sammelstellen abgeben. Eine davon befindet sich bei Christian Bieber im Schleifweg 1 in Landsberg, andere sind in Scheuring, Rott, Vilgertshofen, Issing, Reichling und Pürgen zu finden. Die Adressen stehen auf der Webseite des Vereins (www.freiheit-demokratie.de). Um die Arbeit des Vereins zu unterstützen, seien auch Geld- und Sachspenden willkommen. „Alles, was in unseren Kellern ungenutzt herumsteht, ist in der Ukraine besser aufgehoben“, sagt Bieber und freut sich über die enorme Unterstützung, die der Verein bisher erfahren hat.

Landsberger Verein arbeitet mit anderen Hilfsorganisationen zusammen

Weihnachten wird der 56-Jährige noch in Landsberg feiern, am 26. Dezember geht es dann los mit Transporter und Anhänger nach Irpin und Butscha. Dort und rund um Kiew werden die Hilfsgüter verteilt, ein Teil soll über ukrainische Volontäre auch bis Cherson gelangen. Neben den Weihnachtspäckchen sind auch 200 Lebensmittelpakete mit dabei.

Heute hat Bieber viele Kontakte in der Ukraine und arbeitet mit drei legitimierten Hilfsorganisationen vor Ort zusammen, die dafür sorgen, dass die Spenden auch bei den Bedürftigen ankommen. Doch das war nicht immer so. Bieber blickt zurück auf die Anfänge. „Als der Ukraine-Krieg ausbrach, war ich schockiert über den Einmarsch der russischen Truppen und die Drohung Putins, auch Atomwaffen einzusetzen“, erinnert er sich. Nur Geld zu spenden, erschien ihm zu wenig, er wollte selbst etwas tun. So trommelte er Freunde zusammen und gründete den Verein "Freiheit Demokratie". Der Name kommt nicht von ungefähr, denn für Bieber spiegeln sich in den derzeitigen Kriegen Systemkämpfe und zwar zwischen freiheitlich-demokratischen und autokratisch/totalitären Systemen. „So stellte ich mir die Frage: In welchem System willst du künftig leben?“, sagt Bieber, der dazu aufruft, für die Demokratie einzustehen und sie zu verteidigen.

Christian Bieber bekommt viele Facetten der Ukraine zu sehen

Der junge Verein rief als Erstes die Aktion „1000 Sandwiches für die Ukraine“ ins Leben, fand Sponsoren für Wurst und Backwaren, schmierte Semmeln und belud einen Privat-Pkw mit Anhänger bis unters Dach mit insgesamt drei Tonnen an Lebensmitteln. Derart ausgestattet erreichte Bieber am 6. März 2022 den ukrainisch-ungarischen Grenzübergang Beregsurány, an dem sich lange Schlangen Geflüchteter gebildet hatten. „Bei Minusgraden warteten dort Mütter mit ihren dünn bekleideten Kindern in der Kälte auf die Einreise“, erinnert sich Bieber. An die Wartenden und auch die Kolonne, die sich von der Ukraine aus auf den Grenzübergang zubewegte, und an Bahnhöfen verteilte er Hilfsgüter. „Ich war anschließend unterwegs nach Lwiw, aber nachdem dort bereits Raketen einschlugen, drehte ich um“, so Bieber. Es gelang ihm, in Grenznähe Kontakte zu knüpfen, fand Anschluss an verschiedene Hilfsgruppen der Malteser, die teilweise bereits seit Tagen auf Lebensmittellieferungen warteten. Sie freuten sich über die Spenden, mit denen auch die leeren Lager eines Flüchtlingslagers in Berekowe aufgefüllt wurden.

Bei seinen nicht ungefährlichen Fahrten hat er viele Facetten der Ukraine schon zu sehen bekommen: Gut gefüllte Supermärkte, in denen die normale Bevölkerung aufgrund von Geldmangel aber nicht einkaufen kann; Rentner, die am Straßenrand sitzen und ihre Habseligkeiten verkaufen; Ukrainer und Ukrainerinnen, die in ihrem Land geblieben sind, Hilfe organisieren, auch für die Soldaten an der Front. „Viele sind sehr tapfer, ihr Motto heißt: Wir kämpfen bis zum Schluss“, berichtet Bieber. Besonders Kindergärten und Schule möchte er animieren, bei der Weihnachtspäckchen-Aktion mitzumachen.