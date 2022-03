Alkoholisierter 19-Jähriger stiehlt bei Pürgen ein Auto und baut Unfall

Ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg stiehlt ein Auto und baut einen folgeschweren Unfall. Warum die Polizei eine Blutentnahme anordnet.

In der Nacht von Samstag, 5. März, auf Sonntag hat ein 19-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg in einem Waldstück bei Rott alleinbeteiligt einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wurde er dabei leicht verletzt und danach von Familienangehörigen in das Klinikum Landsberg gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahranfänger und drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

19-Jähriger hat den Wagen gestohlen

Die Polizei in Landsberg hat bereits ermittelt, dass der 19-Jährige den Wagen zuvor im Bereich Pürgen gestohlen hatte und dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (lt)

