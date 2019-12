23:16 Uhr

Eishockey: Für den HC Landsberg geht der Play-off-Traum nicht in Rauch auf

Plus Die Landsberg Riverkings holen gegen Bayernliga-Schlusslicht Schweinfurt drei Punkte. Dabei lief aber einiges schief. Was ein Feuerlöscher auf dem Eis zu suchen hat.

Von Margit Messelhäuser

So stark sich der HC Landsberg gegen Tabellenführer Miesbach präsentiert hatte – so schwach spielten die Riverkings gegen Schlusslicht Schweinfurt. Der Wille war auf jeden Fall da, aber vielleicht wollte man einfach zu viel. Egal: Die drei Punkte bleiben in Landsberg und was der HCL spielerisch vermissen ließ, das packte er vor 1055 Zuschauer an Spannung oben drauf.

Der HCL macht vorerst in der Tabelle sogar einen Platz gut. Mit 37 Punkten liegt Landsberg vor Peißenberg (36/in Klostersee verloren) und Erding (35/gegen Pfaffenhofen gewonnen) auf Platz fünf. Ab Platz sieben muss man in die Abstiegsrunde. Wieder trat der HCL ersatzgeschwächt an – Thomas Fischer, Max Raß und Mika Reuter fehlten. Daran lag es aber nicht: Die Riverkings machten sich selbst das Leben schwer – umso wichtiger war der 5:4-Erfolg. Vor allem die letzten zwei Minuten hatten es in sich, als man noch eine doppelte Unterzahl überstehen musste. Nach dem Gegentor läuft nichts mehr Nach einem passablen Start passierte genau das, was man unbedingt vermeiden wollte – Schweinfurt ging in Überzahl durch Murray in Führung (7.). Und das zeigte Wirkung: Beim HCL lief zunächst gar nichts mehr zusammen. Man leistete sich zum Teil katastrophale Fehlpässe im Aufbau und war völlig aus dem Spiel. Statt einfaches und geradliniges Eishockey zu spielen, wählte man lieber die komplizierte Variante. Aber es spricht für die Riverkings, wie sie sich zurückkämpften. Schweinfurt konnte die Schwächephase nicht ausnutzen und dann war Landsberg wieder da. In Überzahl erzielte Petr Machacek mit seinem ersten Tor für den HCL den Ausgleich (15.). Nur zwei Minuten später traf Michael Fischer (Vorarbeit Daniel Menge und Markus Jänichen) zum wichtigen 2:1. Lange neun Schlussminuten Das zweite Drittel begann mit einer Verzögerung: Ein Loch im Eis musste erst mithilfe eines Feuerlöschers „gestopft“ werden. Dann ging es schnell. Nach einem Bully vor dem HCL-Tor fiel in der 22. Minute der 2:2-Ausgleich. Wieder verlor Landsberg den Faden und Keeper David Blaschta verhinderte einen Rückstand. Landsberg stand völlig neben sich. „Bewegt Euch“, schrie Trainer Fabio Carciola aufs Eis und es schien zu wirken. Denn ein Konter durch Dennis Sturm brachte das 3:2. Zwar traf Sturm den Pfosten, aber der mitgelaufene Marek Charvat drückte die Scheibe über die Linie (28.). Dann griff der Schiedsrichter, der insgesamt nicht seinen besten Tag erwischte, ein: In doppelter Unterzahl kassierte der HCL den erneuten Ausgleich (34.). Nach nur 51 Sekunden im letzten Drittel stellte Markus Jänichen auf 4:3 und in der 51. Minute wurde die Partie entschieden. Schweinfurt glich aus und Michael Fischer traf zum 5:4. Lange neun Minuten musste der HCL den Vorsprung verteidigen – es gelang.

