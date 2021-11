Fußball

06:22 Uhr

Hält es den Spielertrainer des TSV Landsberg auf der Bank?

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg erwarten in der Bayernliga die Reserve des FC Ingolstadt. Spielertrainer Muriz Salemovic kämpft mit sich und lobt den Gegner.

Von Margit Messelhäuser

Die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt ist nach Ansicht von Muriz Salemovic „mit das Beste, was es gibt“ in der Fußball-Bayernliga. Am Samstag ist die Reserve in Landsberg zu Gast, doch ausgerechnet in dieser wichtigen Partie wird der Landsberger Spielertrainer wohl nur von außen Kommandos geben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

