Jahn Landsberg II kann sich sogar einen Ausrutscher leisten

Plus Die zweite Mannschaft der Jahnler bleibt in der A-Klasse 7 oben. Die Reserve des Lokalrivalen vom TSV macht Boden gut.

Trotz der Niederlage bleibt die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg an der Tabellenspitze. Der TSV Finning dagegen schwächelt etwas und fällt auch in der Tabelle der A-Klasse 7 zurück. Nicht recht auf die Beine kommen bislang auch Scheuring und Greifenberg.