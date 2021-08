Fußball

17:56 Uhr

Kreis Landsberg: Wechsel an der Spitze versprechen Spannung

Mit vier Siegen in vier Spielen steht der SV Unterdießen (grüne Trikots, hier gegen den SV Fuchstal) allein an der Spitze der Kreisklasse 4. Gegen Igling will man den nächsten Dreier einfahren.

Plus Unterdießen geht als Tabellenführer der Kreisklasse ins Spiel gegen Igling. Gelingt der fünfte Sieg in Folge? Für andere Landkreis-Teams wird es Zeit, den ersten Dreier einzufahren.

Von Karlheinz Fünfer

So schnell wachsen die Bäume also nicht in den Himmel. Weil und Jahn Landsberg II mussten durch die ersten Niederlagen die Führung in der Kreisklasse 4 und A-Klasse7 abtreten. Mit Dießen und Hofstetten gerieten zudem zwei bislang erfolgreiche und hoch gehandelte Teams ebenfalls erstmals in die Unterlage. Das verspricht Spannung für die weitere Saison und verbietet es, für die kommende Runde selbst den neuen Spitzenreitern Unterdießen und Finning gegen die schwach postierten Gäste Igling und TSV Landsberg II einen Blankoscheck auszustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen