Eishockey

12:37 Uhr

HC Landsberg fährt gegen Neu-Ulm den nächsten Sieg im Testspiel ein

Plus Der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg gewinnt in Ulm. Allerdings hat das Spiel Folgen für den Start in die Punktrunde. Am Sonntag sind die Devils in Landsberg zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg geht es in der Vorbereitung in die heiße Phase: Erstmals standen am Wochenende zwei Testspiele an, beide Male hieß der Gegner Devils Ulm/ Neu-Ulm. Am Freitag feierte das Team von Martin Hoffmann bei den Devils einen 4:1-Erfolg, am Sonntag sind die Devils ab 18 Uhr in Landsberg zu Gast.

„Mit der Leistung war ich schon zufrieden“, meinte HCL-Trainer Martin Hoffmann nach dem Sieg am Freitag. „Wir haben gegen Buchloe und Neu-Ulm jeweils nur ein Gegentor kassiert, das ist ganz ordentlich“, so der HCL-Coach. Wobei er aber auch einräumt, dass vor allem im ersten Drittel Keeper Michael Güßbacher die Riverkings im Spiel gehalten habe.

