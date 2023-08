Fußball

17:33 Uhr

Bayernliga-Partie zwischen Landsberg und Schwaben Augsburg abgebrochen

Plus In der Fußball-Bayernliga wird die Partie zwischen Schwaben Augsburg und dem TSV Landsberg wegen eines Unwetters abgebrochen. Wie es jetzt weitergeht.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für den TSV Landsberg dürfte das Unwetter am Samstagnachmittag gerade zur rechten Zeit gekommen sein – bei Schwaben Augsburg dagegen dürfte man sich gewaltig ärgern. Beim Stand von 2:1 für Gastgeber Schwaben Augsburg wurde das Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga abgebrochen – inklusive Nachspielzeit etwa eine Viertelstunde vor Schluss. Wie es jetzt weitergeht.

Bei Schwaben Augsburg ist es nicht leicht für den TSV Landsberg, so auch diesmal: In der 4. Minute bereits ging Schwaben durch Bastian Kurz in Führung. Inzwischen nicht ungewöhnlich, dass Landsberg erst mal zurückliegt. Doch nach der Pause (64.) legte Augsburg das 2:0 nach. Dann war es Sascha Mölders, der nur zwei Minuten später auf 1:2 verkürzte – es war alles noch drin für Landsberg, allerdings lief dem als Spitzenreiter angereisten TSV langsam die Zeit davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen