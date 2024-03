Fußball

In Scheuring gibt es zum Start in die Meisterrunde zehn Tore

Plus Zum Start nach der Winterpause zeigen sich die Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg treffsicher. In der Meisterrunde müssen auch Spiele abgesagt werden.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Allerdings müssten sich Landsbergs Trainer Sebastian Baumert und sein Team gedulden - der Startschuss fiel nicht wie geplant. Die Partie gegen Moorenweis, die in Landsberg hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. „Wir waren vormittags auf dem Platz, da lag Schnee und es ging nicht“, sagte Sebastian Baumert.

Kreisklasse Zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten zeigte der SV Kinsau in Peiting. Und aufgrund der verkorksten ersten Hälfte gehe die 2:4-Niederlage auch völlig in Ordnung, sagt Kinsaus Trainer Robin Swoboda. „Nach dem 1:0 von Peiting lief bei uns gar nichts mehr zusammen.“ Das nutzte die Heimelf, um mit einem 4:0 in die Pause zu gehen. „In der zweiten Hälfte haben wir uns zusammengerissen und die war dann auch in Ordnung“, so Swoboda. Die Auftaktniederlage könne man aber gut verkraften.

