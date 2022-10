Fußball

11:08 Uhr

Kreisliga Zugspitze: Penzing erwartet den Tabellenführer

In der Kreisliga Zugspitze findet das Landkreisderby diesmal bei Jahn Landsberg statt.

Plus In der Fußball-Kreisliga hat der FC Penzing den Spitzenreiter Wildenroth zu Gast. Jahn Landsberg erwartet zum Landkreisderby den TSV Utting.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Nach dem guten Start in die neue Saison läuft es beim FC Penzing in der Fußball-Kreisliga nicht mehr so richtig: Unter der Woche gab es für die Mannschaft von Josef Scheiblegger eine 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Peiting. Und nun erwartet man auch noch Spitzenreiter Wildenroth. Gespannt darf man sein, ob es im Derby zwischen Jahn Landsberg und Utting diesmal einen Sieger gibt – und ob Aufsteiger Unterdießen zu Hause gegen Peiting etwas ausrichten kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen