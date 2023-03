Landesliga: Kaufering zittert sich zum Sieg gegen Mering

Plus In der Fußball-Landesliga hat der Aufsteiger VfL Kaufering ein wichtiges Ziel erreicht. Die Partie gegen Mering ist buchstäblich vom Winde verweht.

Beim VfL Kaufering scheint der Knoten geplatzt zu sein: Nach dem schwachen Start in die Fußball-Landesliga nach der Winterpause fährt die Mannschaft von Trainer Ben Enthart den zweiten Sieg in Folge ein. Gegen den SV Mering spielt der starke Wind den Kauferingern in die Karten, allerdings hätte das Spiel am Ende keine fünf Minuten mehr länger dauern dürfen.

Zwei Gesichter zeigten die Kauferinger in dieser Partie, die auch Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders nach Kaufering lockte. Mölders wohnt schließlich in Mering und trainiert die zweite Mannschaft des SVM - diesmal allerdings konnte er für "seine" Mannschaft nicht als Glücksbringer fungieren. Mit 2:1 setzten sich die Kauferinger durch und haben damit das erste Saisonziel erreicht: Mit nun 40 Punkten ist der Klassenerhalt praktisch geschafft.

Kaufering steht sicher in der Defensive

Zwar hatte Mering von Beginn an etwas mehr Ballbesitz, doch die Kauferinger ließen zunächst wenig zu. Nach sechs Minuten wurde es einmal brenzlig, ansonsten stand die Abwehr der Heimelf sicher. Allerdings konnte man nach vorne wenig Akzente setzen, die Partie spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. Nach 20 Minuten gelang dann aber doch die insgesamt verdiente Führung: Maximilian Muha traf zum 1:0 für die Gastgeber. Nur wenige Minuten später gab es den nächsten schönen Angriff der Kauferinger, der konnte aber nicht verwertet werden.

Kauferings Keeper Michael Wölfl war erneut sicherer Rückhalt. Foto: Messelhäuser

Geprägt war das Spiel auf beiden Seiten auch von dem starken Wind: Viele lange Bälle gingen ins Aus, darauf mussten sich beide Mannschaften erst mal einstellen. Nach dem Rückstand zeigte sich Mering energischer und kam zu zwei guten Möglichkeiten, aber spätestens bei Kauferings Keeper Michael Wölfl war Endstation.

Der Wind drückt den Ball über die Linie

Es lief bereits die Schlussphase der ersten Halbzeit, als doch noch ein Treffer fiel. Die Flanke von Luis Vetter in den Meringer Strafraum wurde durch den Wind immer länger, der Ball änderte die Richtung und senkte sich unhaltbar für den Meringer Keeper ins lange Eck - ein etwas glücklicher Treffer für die Gastgeber.

Nach der Pause konnten die Kauferinger aber nicht mehr an den souveränen Auftritt der ersten Halbzeit anschließen. Zwar traf Felix Mailänder nach einem Konter, das Tor wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Nun übernahm Mering immer mehr das Kommando und drängte die Elf von Ben Enthart immer mehr in dessen Hälfte. Zu ungenau kamen die Pässe bei Kaufering und man bettelte förmlich um den Gegentreffer, der in der 62. Minute auch prompt fiel.

Kaufering muss noch lange zittern

Jetzt wurde es eine Zitterpartie für den VfL, denn man konnte sich zu selten befreien. Es lief nicht mehr bei der Heimelf, die, wenn auch nicht spielerisch, so aber kämpferisch überzeugte und am Ende die drei Punkte retten konnte.