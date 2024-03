Fußball

18.03.2024

Topspiel in der Bayernliga: Auf den Jubel folgt der späte Ausgleich

Plus Das Fußball-Topspiel zwischen Landsberg und Schwaben Augsburg bietet sehr unterschiedliche Halbzeiten. Ein Stammspieler steht dem TSV nicht mehr zur Verfügung.

Von Christian Mühlhause

Im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga trennten sich der Tabellenzweite TSV Landsberg und Spitzenreiter Schwaben Augsburg vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern 2:2. Das schmerzte am Ende die Gastgeber aus Landsberg aufgrund des Spielverlaufs mehr. Sascha Mölders hatte in der ersten Halbzeit eine völlig andere Aufgabe als in der zweiten. Ein Leistungsträger steht dem Verein ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

„Beide Mannschaften stehen zu Recht da oben“, resümierte Spielertrainer Sascha Mölders nach der Partie. Dass sein Team in der 93. Minute aber noch den Ausgleich kassierte, weil es nicht gelang, die Situation nach einer Ecke zu klären, wurmte ihn. „Bei Standards muss man am Gegenspieler dran sein.“ Vorausgegangen war der Ecke schon ein Freistoß nahe dem Strafraum für Schwaben Augsburg. Dass der Schiedsrichter den gab, sorgte bei vielen Landsberger Zuschauern und Mölders für Unverständnis. „Alexander Benede spitzelt da den Ball weg.“

