Fußball

20.03.2023

TSV Landsberg erkämpft in Unterzahl einen Punkt gegen Nördlingen

Der Kampfgeist passte bei den Landsbergern im Heimspiel gegen Nördlingen. In Unterzahl schafften sie noch den Ausgleich.

Plus Landsberg spielt in der Bayernliga gegen Aufsteiger Nördlingen eine Halbzeit in Unterzahl. Ein Spieler bestreitet nach langer Verletzungspause sein erstes Pflichtspiel der Saison.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Am Ende der Partie zwischen Landsberg und Aufsteiger Nördlingen stand es 2:2. Ein Ergebnis, mit dem beide angesichts des Spielverlaufs wohl leben können, auch wenn für die Hausherren vom Lech als auch für die Gäste aus dem Ries durchaus mehr drin gewesen wäre. Landsberg musste fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

