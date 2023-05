Fußball

vor 19 Min.

Der TSV Landsberg muss zum Favoritenschreck Ismaning

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg sind in der Bayernliga beim FC Ismaning gefordert. Der kann befreit aufspielen und die Gäste hoffen, dass der Aufstieg noch klappt.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Sonderlich gut sind die Aussichten des TSV Landsberg nicht, dass sie das ausgegebene Saisonziel – den Aufstieg in die Regionalliga – noch schaffen. Der Verein muss seine eigenen Spiele gewinnen und auf einen Patzer von Memmingen hoffen. Das Team vom Lech ist in Ismaning gefordert, keine leichte Aufgabe, darauf verweist auch Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Der TSV sollte auch wegen des Hinspiels gewarnt sein.

„Memmingen und Kottern haben gegen sie schon verloren. Es wird keine leichte Aufgabe, schließlich hat Ismaning den Klassenerhalt inzwischen sicher und kann befreit aufspielen.“ In den vergangenen acht Partien ging Ismaning nur gegen Ingolstadt als Verlierer vom Platz. Für den TSV Landsberg gelte dasselbe wie immer in dieser Saison, so Spielertrainer Hutterer: „Wir wollen unser Spiel spielen und richten uns nicht danach aus, mit welcher Taktik der Gegner agiert.“ Hutterer bescheinigt dem FC Ismaning eine gute Mannschaft beisammenzuhaben, mit teils sehr erfahrenen Spielern. Einer ist Yasin Yilmaz. Der 34-Jährige hat bereits viele Jahre Erfahrung in der Bayern- und der Regionalliga und stand zudem in 67 Partien für Unterhaching in der Dritten Liga auf dem Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen