Fußball

06:06 Uhr

VfL Kaufering und TSV Landsberg nutzen Derby als Generalprobe

Gegen Bobingen war der TSV Landsberg (dunkle Trikots) im Vorbereitungsspiel erfolgreich. Das soll aus Sicht der Verantwortlichen auch am heutigen Samstag bei der Generalprobe vor dem Saisonstart in die Bayernliga so sein. Dann heißt der Gegner Kaufering. Foto: Christian Rudnik

Plus Unter der Woche feiern die Fußballer des TSV Landsberg und des VfL Kaufering klare Siege. Die Trainer sehen noch Verbesserungspotenzial. Samstag kommt es zum Derby.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Es ist der Höhepunkt in der Saisonvorbereitung: Die beiden besten Fußballteams des Landkreises treten beim Derby in Kaufering gegeneinander an. Kauferings Trainer Christian Feicht spricht respektvoll von einem „Wahnsinnsgegner“ und „brutal schwerem Test gegen den Topfavoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga“. Weniger euphorisch klingt im Vergleich dazu die Reaktion von Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer zum Test unter der Woche, trotz eines deutlichen Sieges gegen einen Bezirksligisten.

„Es gab gegen Babenhausen gute Abläufe, aber auch Probleme. Am Spiel in der Rückwärtsbewegung müssen wir noch arbeiten“, resümiert er. In Babenhausen hieß es am Ende 7:1 für den TSV. In Torlaune präsentierte sich dabei vor allem Achim Speiser, dem in der zweiten Halbzeit ein Hattrick gelang und der insgesamt fünf Tore erzielte. Die weiteren Treffer steuerten Timo Spennesberger und Nikola Negic bei. Hutterer ärgerte sich hinterher vor allem über den einzigen Treffer der Gastgeber. „Das darf nicht passieren, da hatten wir ein Abstimmungsproblem.“ Das Spiel nutzte der TSV laut Hutterer auch, um Spielern Einsatzzeiten zu geben und rotierte deswegen viel. Kaufering bescheinigt er, eine gute Mannschaft beisammen zu haben und freut sich auf diese Generalprobe vor dem Start in der Bayernliga in Dachau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen