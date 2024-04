Fußball

17:36 Uhr

War es das mit der Bayernliga-Meisterschaft für Landsberg?

Plus In der Fußball-Bayernliga kassiert der TSV Landsberg nach einer turbulenten Woche eine Niederlage. In Kirchanschöring fehlt dem TSV die Leichtigkeit.

Von Margit Messelhäuser

Es war eine turbulente Woche für die Fußballer des TSV Landsberg - und die scheint Spuren hinterlassen zu haben. In Kirchanschöring musste sich das Team der Spielertrainer Sascha Mölders/Mike Hutterer mit 0:1 geschlagen geben. Da Schwaben Augsburg gegen Kirchheim gewonnen hat, haben die Fuggerstädter nun drei Punkte Vorsprung. Und im schlimmsten Fall könnte Landsberg noch am Sonntag von Platz zwei verdrängt werden.

Zum ersten Mal sprach Landsbergs Kapitän Alexander Benede offen an, dass die Situation für die Spieler nicht leicht sei: Noch stehe nicht fest, wer weiter für den TSV Landsberg spiele und dann noch in welcher Liga. Dabei dränge langsam die Zeit, und diese Unsicherheit machte sich bei den Landsbergern in Kirchanschöring bemerkbar. Von der spielerischen Leichtigkeit, den schönen Kombinationen war kaum etwas zu sehen. Was zwar auch an der Heimelf lag, da diese sehr offensiv agierte und früh störte, doch bislang hatten die Landsberger dennoch meist ein Mittel gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen