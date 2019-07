13:43 Uhr

Trauer um Mindelheimer Unternehmer Friedrich Riebel

Friedrich Riebel ist im 92. Lebensjahr gestorben. Er war ein großer Unternehmer und stets auch Anwalt der "kleinen Leute".

Von Johann Stoll

Große Trauer hat der Tod von Friedrich Riebel ausgelöst: Im 92. Lebensjahr ist der Mindelheimer Unternehmer nach schwerer Krankheit gestorben. Zuletzt lebte er mi seiner Frau in Bad Wörishofen. Riebel war langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Mindelheimer Baufirma, die seinen Namen trug. Bis ins hohe Alter war Riebel unermüdlich aktiv. In den vergangenen Jahren hat er seine Erinnerungen auch zu Papier gebracht und mehrere Bücher mit viel Lebensklugheit veröffentlicht.

Die Firma Riebel in Mindelheim hatte bis zu 800 Angestellte

Die Firma Riebel hat unter seiner Leitung goldene Zeiten erlebt und bis zu 800 Mitarbeiter beschäftigt. Neben dem Stammsitz Mindelheim gab es Niederlassungen in Buchloe, München, Farchant, Weiler, Dirlewang, Weilheim, Kaufering, Penzing und Bad Wörishofen. Vor ein paar Jahren allerdings ist der Großteil der Firma in der Kutter Bauunternehmung Memmingen aufgegangen. In den 70er Jahren gründete Riebel mit der Firma Hebel aus Memmingen die Arge Irak. Mehr als sechs Jahre lang hat die Firma in Mesopotamien fast 2000 Leute beschäftigt. Dass große Teile des Unternehmens verkauft wurden, damit hat sich Friedrich Riebel lange Zeit schwer getan.

Der „alte Fritz“, wie sich Friedrich Riebel in Anlehnung an den König der Preussen selbst gerne nannte, hat immer betont: Dass die Xaver Riebel Bauunternehmung über Jahrzehnte Kunden zufriedenstellen konnte, war „den erstklassigen Mitarbeitern zu verdanken“. Und so überraschte er an Weihnachten 2017 gleich ein paar hundert verdiente Riebel-Leute mit einem ganz besonderen Geschenk. Jeder durfte sich über eine „Prämie“ von 500 Euro aus seinem Privatvermögen freuen. Die sogenannten „kleinen Leute“ lagen ihm immer besonders am Herzen.

Fritz Riebel ist immer geerdet geblieben. Nach Maurerlehre, Abitur und einigen Jahren als Rechtsanwalt in München war er 1961 in das familiengeführte Unternehmen eingetreten. Dabei nahm sich der Vielbeschäftigte auch Zeit für Ehrenämter. Für die CSU arbeitete er drei Legislaturperioden im Kreistag mit.

Friedrich Riebel war auch ein begeisterter Sportler

In seinen jungen Jahren war Friedrich Riebel ein wahres Energiebündel. Fast jeden Abend ist er den Mindelheimer Bergwald rauf und runter gelaufen. Dem Sport war er auch als Vorsitzender des TSV Mindelheim eng verbunden. 15 Jahre lang führte er diesen großen Verein, der damals rund 2500 Mitglieder zählte.

Fritz Riebel war aber auch ein großer Freund klassischer Musik. Die Ottobeurer Konzerte hat er über viele Jahre hinweg regelmäßig besucht. Und zuletzt, als die Gesundheit ihm immer mehr zu schaffen machte, erfreute er sich an Direktübertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera.

Unvergessen bleiben wird sein großes Fest zu seinem 80. Geburtstag im Januar 2008. Damals gab es eine Extra-Zirkusvorstellung für Fritz Riebel. Die Beerdigung mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, 8. Juli, um 14 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Bad Wörishofen statt.

Themen Folgen