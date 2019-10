vor 18 Min.

Kammlachs Gegner wechselt Trainer

Reinhold Haar (am Ball) fehlt den Kammlachern in den kommenden beiden Spielen.

Wer verkraftet in der Kreisliga was besser: der TSV Kammlach das Fehlen seines Torjägers oder Viktoria Buxheim den etwas überraschenden Trainerwechsel?

Von Axel Schmidt

Spiel eins ohne den Toptorjäger: Wie verkraftet der TSV Kammlach das Fehlen seines Stürmers Reinhold Haar, der sich auf Hochzeitsreise befindet? Die Antwort gibt es am Donnerstag, wenn die Kammlacher den FC Viktoria Buxheim empfangen. In der Kreisklasse Allgäu 1 tritt der SV Schöneberg erneut gegen den Tabellenführer an und in der Kreisklasse Allgäu 2 kommt es in Zaisertshofen zum Derby zwischen dem TSV und dem SV Mattsies.

Kreisliga Mitte Der TSV Kammlach muss in den kommenden zwei Spielen auf den Toptorjäger der Liga verzichten: Reinhold Haar befindet sich auf Hochzeitsreise. Für ihn müssen nun die Kollegen einspringen und für die nötigen Tore und Punkte sorgen. Gegen den FC Viktoria Buxheim wird das nicht leicht: Der Bezirksliga-Absteiger feierte zuletzt zwei Kantersiege – und trennte sich dennoch von Trainer Karl Akolk. Dessen Nachfolger steht bereits fest. Christian Körper, trainierte unter anderem die Jugend des FC Memmingen und den Bezirksligisten TV Erkheim, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Kreisligisten. „Christian kenne ich schon lange. Ich habe mit ihm in Memmingen und unter ihm in Erkheim gespielt“, sagt Neß. Ob es ein Vorteil ist? „Buxheim wird ein ganz anderes Gesicht zeigen. Die wollen sich beweisen“, mutmaßt Neß.

Oberegg muss auf zwei wichtige Spieler verzichten

Der SV Oberegg, am Sonntag Gegner des TSV Kammlach, ist am Donnerstag in Fellheim zu Gast. „Wir wollen was holen“, sagt Trainer Michael Schmalholz. Zuletzt hatte sein Team einen Lauf, auch gegen Ungerhausen verlor der SVO unglücklich: „Wir hatten die besseren Torchancen. Ungerhausens Trainer meinte nach dem Spiel, dass er auch mit einem Punkt hätte leben können“, so Schmalholz. Er muss sein Team nun jedoch umstellen: Torhüter Carsten Schmelz fehlt rot-gesperrt, bei Manuel Eisenschmid dürfte die Vorrunde gelaufen sein. „Wahrscheinlich sind einige Bänder in Mitleidenschaft gezogen, eine genaue Diagnose steht aber noch aus“, sagt Schmalholz.

Der TSV Mindelheim versucht, in Germaringen an die Leistung vom Wochenende (4:1 gegen Lamerdingen) anzuknüpfen und will endlich eine kleine Serie starten.

Kreisklasse Allgäu 1 Es war die Überraschung des vergangenen Spieltags: Der SV Schöneberg stürzte den Tabellenführer SV Steinheim (1:0) und sorgte damit dafür, dass er gleich wieder gegen den nun neuen Spitzenreiter antreten darf. Mit dem SV Memmingerberg wartet die einzige noch ungeschlagene Mannschaft auf die Schöneberger.

Schlusslicht SV Bedernau schöpft nach dem 3:0-Sieg gegen Sontheim Mut für die Aufholjagd. Ob diese beim Topteam aus Steinheim fortgeführt werden kann? Der FSV Dirlewang empfängt den Tabellennachbarn SV Lachen und könnte mit einem Sieg weitere Plätze gutmachen.

Zaisertshofen will endlich wieder Derby-Heimsieg

Kreisklasse Allgäu 2 Sechs Punkte trennen den TSV Zaisertshofen (6.) und den SV Mattsies (13.), doch beim Lokalderby spielen Punkte und Platzierungen selten eine Rolle. Hier geht es um’s Prestige – und da will der TSV Zaisertshofen nach zuletzt vier Derbypleiten auf eigenem Platz endlich wieder einen Heimsieg gegen Mattsies einfahren. Das Verfolgerduell steigt in Türkheim, wo der SV Salamander (5.) die SpVgg Baisweil-Lauchdorf empfängt. Spitzenreiter FC Buchloe hat die vermeintlich leichteste Aufgabe: Er gastiert beim Schlusslicht in Waal.

A-Klasse Allgäu 2 Heiß her gehen dürfte es im Derby zwischen dem SV Tussenhausen und dem TSV Markt Wald. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, sondern auch wegen der Tabellenkonstellation: Punktgleich liegen beide Teams auf den Plätzen fünf (Markt Wald) und sechs (Tussenhausen) beieinander. Der Sieger bleibt oben dran, der Verlierer dürfte einige Plätze verlieren.

Themen folgen