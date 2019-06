06:15 Uhr

Loppenhausens Double-Traum ist geplatzt

Die Spielerinnen des FC Loppenhausen (blaue Trikots) mussten sich im Endspiel um den Bezirkspokal dem TSV Pfersee Augsburg mit 1:6 geschlagen geben. Es ist die zweite Finalniederlage in Folge für die FCL-Frauen.

Der FC Loppenhausen muss sich im Pokalfinale dem Favoriten aus Augsburg beugen. In der kommenden Saison sehen sich die beiden Mannschaften wieder.

Von Julia Prestele

Sechs Minuten zerstörten den Traum des FC Loppenhausen vom Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Im schwäbischen Pokalfinale unterlagen die Fußballerinnen des FC Loppenhausen – der amtierende Meister der Bezirksliga Süd – dem klassenhöheren Bezirksoberligisten TSV Pfersee Augsburg mit 1:6.

Obwohl es im Bezirkspokalfinale in Thannhausen für den FC Loppenhausen gegen einen höherklassigen Gegner ging, war die Mannschaft von Interimstrainer Michael Matzka durchaus mit Chancen in die Partie gegangen. Schließlich konnte man im Halbfinale den Meister der Bezirksoberliga ausschalten. Nun wartete eben der Vizemeister.

Loppenhausens Torhüterin steht oft im Mittelpunkt

Doch der startete gleich dominant und mit viel Ballbesitz in die Partie. Nach gut zehn Minuten münzte der TSV Pfersee Augsburg die Überlegenheit in auch die 1:0-Führung um. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Viererkette musste Denis Rittel frei vor FCL-Torfrau Anna Landsperger nur noch einschieben. Es sollte nicht der letzte Treffer der Augsburger Stürmerin bleiben ...

Fünf Minuten später verhinderte Landsperger gemeinsam mit dem Pfosten den zweiten Gegentreffer. Loppenhausen konnte in der Folge den Respekt nun etwas mehr ablegen und selbst mehr Offensive-Aktionen starten. Die erste Möglichkeit resultierte jedoch aus einem Freistoß von Jessica Horber, die ihre Meisterin in TSV-Keeperin Sylvia Uka fand.

Pfersee zeigt das geradlinigere Spiel

Der Bezirksliga-Meister agierte nun mutiger und konnte sich mehr Spielanteile sichern, doch gegen die gut organisierte Augsburger Defensive fand Loppenhausen kaum Mittel, um sich Torchancen zu erspielen. Auf der Gegenseite zeigte Pfersee weiter das geradlinigere Angriffsspiel und verpasste es insbesondere durch Rittel, die Führung weiter auszubauen.

Obwohl Loppenhausens Mittelfeldantreiberin Lisa Nusser im zweiten Durchgang verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, gehörte die erste Chance nach Wiederanpfiff Loppenhausen. Nach einem Doppelpass tauchte Sarah Höbel frei vor Uka auf, scheitere dabei aber an deren Fußabwehr. Es sollte die einzig nennenswerte Aktion der Loppenhauser Toptorjägerin sein, die sich meist allein an der TSV-Abwehr aufrieb und dort in guten Händen war.

Pfersee erhöhte jetzt wieder die Schlagzahl, Landsperger konnte sich bei einer Vierfachchance auszeichnen, beim anschließenden Eckball machte sich jedoch eine unglückliche Figur. Sie segelte am Ball vorbei, sodass Rittel zum 2:0 abstauben konnte (58.).

In sechs Minuten war die Partie entschieden

Dieser Treffer war der Auftakt für sechs weitere bittere Minuten für den FC Loppenhausen. Denn sämtliche Hoffnungen machte ein Doppelschlag von Sarah Schuster nach einer Stunde zunichte. Erst setzte sie einen Freistoß über Landsperger direkt ins lange Eck, bevor die Torfrau ihren nächsten Schuss durch die Beine rutschen ließ.

Corinna Schmid verkürzte zwar auf 4:1 (67.), doch beim wacker kämpfenden FCL schwanden die Kräfte immer mehr. Beim Bezirksoberligisten aus Pfersee kam die spielerische Überlegenheit nun immer stärker zum Tragen. Der TSV Pfersee Augsburg kam zu weiteren zahlreichen Einschussmöglichkeiten, doch erst in den Schlussminuten machten sowohl Rittel als auch Schuster jeweils ihren Dreierpack und somit den 6:1-Endstand klar.

So haben sie gespielt:

FC Loppenhausen Landsperger, Dirnagel (57. Herzog), J. Büchele, Matzka, Schwegle, Lutzenberger, Nusser (51. Schaule), Höbel, Horber, B. Schmid, M. Büchele (62. C. Schmid)

TSV Pfersee Augsburg Uka (89. König), L. Wolf, Sattler, Bentlage, Wagner, Rittel, Spengler (53. Fritz), Schuster, Grussler (57. Benedikt), F. Wolf, Jahn

Tore 0:1, 0:2 Denis Rittel (12., 58.), 0:3, 0:4 Sarah Schuster (61., 64.), 1:4 Corinna Schmid (67.), 1:5 Denis Rittel (85.), 1:6 Sarah Schuster (89.)

Zuschauer 300 in Thannhausen

Schiedsrichterin Johanna Klamper

Themen Folgen