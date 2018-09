Mindelheims erstes Endspiel

vor 55 Min.

Für den TSV Mindelheim zählt in Buchloe nur ein Sieg, um aus dem Tabellenkeller der Kreisliga Mitte herauszukommen. In der Kreisklasse trifft ein Trainer auf alte Bekannte.

Von Axel Schmidt

Im Kellerduell der Kreisliga Mitte zählt für den TSV Mindelheim am heutigen Samstag (15.30 Uhr) beim FC Buchloe nur ein Sieg. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Dominik Zinner. Der FCB-Stürmer war von 2009 bis 2011 zu BOL-Zeiten beim TSV Mindelheim. Den Gastgebern fehlen mit Roland Marsmann und Özmen Gölemez zwei Spieler wegen einer Rot-Sperre. Zuletzt standen sich die beiden Teams in einem Punktspiel vor über zwölf Jahren gegenüber. Damals gewannen die Mindelheimer die Kreisligapartie gegen den FCB mit 8:1. So hoch müsste der Sieg diesmal gar nicht ausfallen, in Mindelheim würden sie sicher auch einen 1:0-Sieg unterschreiben. Es wäre der erste der Saison – und er wäre immens wichtig, um der Mannschaft wieder Selbstbewusstsein zu schenken.

Schlusslicht FSV Dirlewang hat beim Tabellendritten eigentlich nichts zu verlieren. Ein Punktgewinn beim offensivstarken TSV Lautrach-Illerbeuren wäre für das sieglose Schlusslicht eine große Überraschung – und könnte dem TSV Kammlach einen Verfolger abschütteln. Denn der TSV steht nach dem Derbysieg in Mindelheim auf Rang zwei und will diesen am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den FSV Lamerdingen verteidigen. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt die SG Amberg/Wiedergeltingen (5.) den Tabellennachbarn SV Ungerhausen (6.). Zuletzt ließ die Spielgemeinschaft mit einem 1:1 bei Tabellenführer TSV Ottobeuren aufhorchen.

Kreisklasse Allgäu 2

Aus dem Wiedersehen der beiden ehemaligen Teamkollegen wird nichts. Obereggs Trainer Thomas Hartmann wird am heutigen Samstag nicht Thomas Immerz, mit dem er beim SV Eggenthal lange zusammengespielt hatte, als Gästetrainer begrüßen, sondern Werner Habigt. Der ehemalige Trainer des FSV Dirlewang wurde vom TV Sontheim als Nachfolger des vergangene Woche entlassenen Immerz geholt. Weder Verein noch Immerz wollten sich über die genauen Gründe näher äußern. Allerdings lässt die jüngste Entwicklung darauf schließen, dass die sportlichen Ziele in Gefahr gerieten. Vier Niederlagen in Folge, allesamt mit vier Gegentoren, waren zuviel des Guten für den Vizemeister des Vorjahres, der durchaus ambitioniert in die Saison gestartet ist. Für den Sontheimer Werner Habigt war klar, dass er seinem Heimatverein in dieser Situation hilft. „Viele der Spieler habe ich schon trainiert, da waren die noch in der E-Jugend.“ Sie nach der Niederlagenserie wieder aufzubauen ist sein oberstes Ziel. Im Spiel gegen Oberegg sieht er die Favoritenrolle klar vergeben: „Oberegg ist durch die Bank top besetzt. Die werden heuer Meister mit zehn, zwölf Punkten Vorsprung.“

Ob der Trainerwechsel nun ein Nachteil für den SV Oberegg ist? Dessen Trainer Thomas Hartmann ist sich nicht ganz sicher: „Vorher wusste ich, welches System sie spielen. Aber wir sind zurzeit sehr gut drauf. Im Prinzip ist es deswegen nicht relevant für uns“, sagt Hartmann, der auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Mit dem TV Sontheim habe seine Mannschaft ohnehin noch eine Rechnung offen: „In der letzten Saison haben wir nur einen Punkt geholt.“ Ein Heimsieg soll es am Samstag schon sein. „Wenn wir all das aus dem Training umsetzen, dann kann es nur einen Sieger geben“, sagt Hartmann.

Wenn die SpVgg Baisweil-Lauchdorf am Sonntag in Zaisertshofen gastiert, ist es für deren Trainer eine Reise in die Vergangenheit. Viele Jahre spielte Manfred Rogg beim TSV Zaisertshofen, trainierte die erste Mannschaft auch einige Zeit. Doch trotz aller freundschaftlicher Bande – die Punkte will Rogg natürlich mitnehmen. Zaisertshofen dagegen will eine Negativserie vermeiden. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und dem Verlust der Tabellenführung soll nun wieder ein Sieg her.

Der zuletzt stark aufspielende TSV Kirchheim (3.) empfängt den TSV Markt Wald (8.) und will seine Serie auf sieben Spiele ohne Niederlage ausbauen. Im Kellerduell stehen sich Schöneberg (12.) und Mattsies (13.) gegenüber.

A-Klasse Allgäu 2 Beim FC Rammingen läuft es derzeit rund: Seit drei Spielen ist die Elf von Thomas Rummelsberger ungeschlagen. Der Erfolg hat auch einen Namen: Tim Rauscher. Seit der Stürmer wieder regelmäßig trifft, klettert der FCR in der Tabelle weiter nach oben. Vor allem gegen die Topteams glänzte die Ramminger Offensive. Dem 6:3-Sieg in Eppishausen folgte der 3:2-Derbysieg in Tussenhausen. Zuletzt trennte man sich torreich 3:3 unentschieden vom FC 98 Auerbach/Stetten. Nun kommt Türkiyemspor Mindelheim am Sonntag – ebenfalls ein Team, das für guten Offensivfußball steht.

