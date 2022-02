Der ESV Türkheim hat etwas gutzumachen

Plus Die Hinspielniederlage gegen den HC Maustadt nagt noch immer am Trainer. Ob es im Rückspiel besser wird? Ein entscheidender Mann fehlt jedenfalls.

Zum vorletzten Heimspiel der Saison empfängt der ESV Türkheim in der Eishockey-Bezirksliga am Sonntag (16.30 Uhr) den HC Maustadt aus Memmingen. Der ehemalige Meister hat sich, wie der ESV Türkheim, von der Saison mehr versprochen.