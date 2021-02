18:30 Uhr

Corona-Folgen: Schulterschluss von Wirtschaft und Politik im Kreis Neu-Ulm

Plus Bürgermeister, Landrat und Wirtschaft im Kreis Neu-Ulm wollen Ideen entwickeln, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie abmildern lassen. Kommt Hilfe aus München?

Von Ronald Hinzpeter

Viel war am Donnerstag die Rede von "Hoffnung", von "Optimismus" und "Zuversicht": Politik und Wirtschaft im Landkreis haben jetzt den Schulterschluss gesucht und wollen gemeinsam Wege finden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Dazu sind bereits im März erste Treffen von Vertretern der Kommunen sowie von Handel und Gewerbe geplant, die konkrete Hilfsangebote für die Region erarbeiten sollen. Und vielleicht konnte ja auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder helfen, der jetzt einen Brief aus dem Landkreis bekommen hat, in dem auch einige Erwartungen formuliert sind - wenn auch sehr zurückhaltend.

Ministerpräsident Söder bekommt aus dem Kreis Neu-Ulm einen "Mutbrief"

Erich Winkler ist nicht nur Nersinger Bürgermeister, sondern auch Vorsitzender des Gemeindetags-Kreisverbandes Neu-Ulm. In dieser Eigenschaft muss er sozusagen stets das Ohr am Puls seiner Amtskollegen haben. Die treibt seit Wochen vor allem eines um: Wie geht es mit dem Lockdown weiter und wie steht es mit den Perspektiven für Lockerungen? Und weil sich die Gespräche immer um dieses eine Thema drehten, sei die Idee entstanden, einen Brief an den Ministerpräsidenten zu schreiben, sagte Winkler im Gespräch mit unserer Redaktion. Sämtliche Bürgermeister haben unterzeichnet. Es wurde jedoch kein Beschwerde- und vor allem kein Wutbrief. Vielmehr formulierten die Politiker zusammen mit Vertretern der Wirtschaft etwas, das sie einen "Mutbrief" nennen. Sie wollten "ganz bewusst einen anderen Akzent setzen", heißt es in dem Schreiben, denn: "Beschwerde- und Brandbriefe erreichen Sie dieser Tage zuhauf."

Freundliche Worte an Ministerpräsident Söder aus dem Kreis Neu-Ulm

Und so steht denn in freundlichen Worten zu lesen, dass die Situation mutig benannt werden müsse, also, wie sehr die Menschen leiden, wie viel im Gesundheitswesen geschafft werde und wie schwierig die Lage in Handwerk, Wirtschaft und Landwirtschaft sei. Wie wichtig es sei, sich zur "freiheitlichen Demokratie zu bekennen", in der es auch einen offenen Diskurs geben müsse. Und dass ein "Akzeptanzverlust der Menschen im Zusammenhang mit den Einschränkungen aufgrund fehlender Perspektiven" nicht verkannt werden dürfe. Das alles ist zurückhaltend und vorsichtig formuliert, auch das, was am Ende als klare Forderung zu erkennen ist: Zu den "langfristigen Perspektiven" gehören nach Ansicht der 21 Unterzeichner auch "eine umfassende Steuerreform der Unternehmens- und Mehrwertsteuer als Ersatz für wirtschaftliche Hilfen". Das sollte "schnellstmöglich in Angriff" genommen werden. Ebenfalls gewünscht: eine "nachhaltige Strategie" zur Unterstützung und Stärkung des Einzelhandels sowie Gastronomie und Hotellerie.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag stellten Vertreter von Wirtschaft und Politik klar, dass es mit einem Brief allein nicht getan sein wird. Geplant sind für den März erste Gespräche mit Vertretern beider Seiten, um ganz konkrete Hilfsangebote im Landkreis zu entwickeln. Während die Kreishandwerkerschaft nach den Worten von Kreishandwerksmeister Michael Stoll bereits einen Hilfsfonds für in Not leidende Mitglieder plant, können weder der Landkreis noch Städte und Gemeinden Gelder ausschütten, das machte Landrat Thorsten Freudenberger klar.

Kreis Neu-Ulm: Gemeinsame Internet-Plattform für örtliche Unternehmen

Vielmehr sollen es Ideen sein, wie diese von IHK-Kreisgeschäftsführer Oliver Stipar. Er plädierte dafür, dass Städte und Gemeinden auf ihren Internet-Seiten Platz für örtliche Unternehmen einräumen, damit sie sich dort auf einer Art digitalem Marktplatz präsentieren können. Solche Plattformen gibt es in einigen Städten, die dort aber mit viel Aufwand erstellt wurden. Hier könnten die kommunalen Plattformen genutzt werden, die bereits bestehen. Erich Winkler griff eine Idee aus Nersingen auf. Dort bekommen Jubilare derzeit nicht etwa persönlich ein Geschenk der Gemeinde vorbeigebracht, sondern erhalten eine Art Geschenkgutschein, der sich beim örtlichen Einzelhandel einlösen lässt. Vergleichbares könnte auch kreisweit ausgerollt werden. Winkler gibt sich zuversichtlich, dass mit gemeinsamen Ideen die Corona-Folgen gelindert werden könnten. Er wünscht sich, dass sich eine Art solidarisches Netzwerk entwickelt. Es müsse etwas geschaffen werden, das nicht so schnell verpufft. Zumindest sei jetzt ein Anfang gemacht.

